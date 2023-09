Ministro de Educación: "Las correcciones de los textos se harán lo antes posible"

A través de un comunicado, el ministro de Educación, Ángel Hernández, respondió a las denuncias hechas por algunas casas editoras, a las que atribuye motivos económicos, "pues han dejado de obtener miles de millones de pesos por la venta de sus libros para el sistema educativo público", aunque admite hay errores en dos de los textos elaborados por academias e instituciones dentro del proyecto "Libro Abierto".

De acuerdo al ministro, las editoriales intentan desacreditar "Libro Abierto" con la finalidad de obtener beneficios marginales y tratar de garantizar que parte del presupuesto del Ministerio de Educación sea orientado hacia sus arcas.

"Algunas de las editoras de República Dominicana han puesto en evidencia ciertos errores en dos textos de primaria que reconocemos que existen y que serán subsanados adecuadamente con lo que es usual en el mundo editorial, una Fe de Errata que indique dónde hay algún error tipográfico o gramatical en el texto", expresó Hernández.

En el comunicado emitido, el ministro de Educación señala que los textos usados por la Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana (Adierd), (también lo hizo la Asedilird) para intentar desacreditar los libros elaborados por las universidades y academias, eran copias cuyo origen desconocen.

"Las correcciones de los textos se harán lo antes posible y garantizamos a la sociedad que en el Minerd prima el deseo de hacer del uso de los libros de texto una experiencia positiva para los docentes y alumnos", recalcó.

Para el ministro Hernández los cuestionamientos provienen de editores que sienten lesionados sus intereses económicos, pues las compras del Minerd involucran miles de millones de pesos que, al decidir la institución asumir la edición de sus libros, dejarán de fluir hacia tales empresas.

"Su interés evidente es obtener ventajas económicas, seguir recibiendo, a puertas abiertas, recursos del Minerd donde siempre han tenido un anclaje poco claro que ha operado en su favor. El cartel de los editores ha obtenido pingües beneficios en torno a los libros de textos. Su interés es mercantil" afirma el funcionario.

En su explicación señala que la producción editorial del Minerd fue realizada mediante convenios con instituciones, academias y universidades, y se trabajaron 200 libros de textos que fueron diseñados y elaborados en un tiempo corto para este tipo de actividad creativa.

Indicó el ministro que los libros serán publicados en dos versiones: impresa, cuya primera serie está en producción, y la integran 72 libros de los niveles, inicial, primaria y secundaria y digital, a la cual se puede acceder, sin costo alguno desde el portal libroabierto.edu.do del Minerd.

"Los libros elaborados por las instituciones académicas y científicas son de la autoría de un grupo de intelectuales dominicanos a los que se les agradece grandemente el esfuerzo realizado en tan poco tiempo. Ellos pusieron todo su empeño e interés para que los libros resulten con la mayor calidad posible", agregó Hernández.

El ministro señaló que la selección de los autores de texto fue realizada por las instituciones y el Minerd no intervino en ello; que los autores hicieron un trabajo digno y cada uno de ellos recibió una compensación monetaria adecuada a su formación y experiencia y agradeció su esfuerzo al tiempo de asegurar que los libros tendrán un impacto positivo en la calidad de la educación a corto y mediano plazo.

"Como la finalidad de estos libros no es comercial, sino que se destinan al proceso de aprendizaje y tienen un carácter de gratuidad, desde el principio se estableció que la sociedad dominicana podía hacer observaciones sobre los mismos, que en nuevas ediciones se asumirán y desde ya así lo haremos con los textos que sean afectados por errores".

Hernández aseguró, además, que no ocultarán responsabilidades y cada institución con la que el Minerd firmó acuerdos de cooperación tenía claro que debían entregar los contenidos de los libros diagramados, ilustrados y con la debida corrección de estilo. Cada institución puede y debe dar constancia del trabajo realizado.

"Nos hemos reunido con las entidades a cuyo cargo está la producción de los libros y todos manifestaron disposición de defender la calidad del Libro Abierto del Minerd. Los errores señalados en varios libros no invalidan un proceso amplio, arduo y complejo como lo es producir 200 libros de textos en seis meses, ni la calidad de los autores ni los textos mismos".

Igualmente, informó que se realizará una nueva revisión de los libros que aún no están impresos y de aquellos publicados en la plataforma de "Libro Abierto" y también, a los que ya están impresos, pues, expresó, es responsabilidad del ministerio y no se eludirá esa responsabilidad.

Dirección de Currículo estuvo en el proceso

Otro aspecto que destacó el ministro en su nota de prensa es que los libros de textos no se elaboraron al margen de la Dirección de Currículo del Minerd. "Los libros fueron elaborados en estrecha colaboración con la Dirección de Currículo del Minerd para garantizar su adecuación en la reforma curricular aprobada por el Consejo Nacional de Educación, CNE mediante la Ordenanza No. 03-2023, de fecha 08 de agosto del 2023", acotó. En ese orden, explicó que "aquellas propuestas que no superaron la revisión curricular fueron descartadas, cuidamos en todo momento la calidad ya que la finalidad de los textos escolares es que el proceso de aprendizaje se desarrolle en base a medios didácticos que propicien el aprendizaje de calidad en los alumnos y faciliten el logro de las competencias curriculares previstas".