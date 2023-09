No han iniciado año escolar por las condiciones de peligro en que se encuentra escuela en Monción

En una destartalada casa de madera y techada a orillas de una barranca, está ubicada la Escuela Primaria Laguna de Cenoví, en el municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez. Ahí no se ha iniciado el año escolar debido al peligro que representa para los niños recibir docencia en esas condiciones.

Los padres desesperados han iniciado una lucha en demanda de que las autoridades del Ministerio de Educación intervengan para que los niños puedan recibir docencia de manera digna y afirman que llevan 14 años esperando respuesta.

"Nosotros como padres estamos en plan de lucha, porque aquí todavía no se ha podido iniciar la clase. Llevamos 14 años en este plan de lucha, fuimos premiados con una escuela esta escuela que nos fue arrebatada. Vinieron a prometernos también cuatro aulas móviles el año pasado y todavía no se han cumplido", expresaron.

El pasado año escolar explican que se impartió clases en la capilla de la iglesia y en la enramada de un colmado, en el que las clases coincidían con personas que tomaban bebidas alcohólicas y jugaban billar.

"¿Nuestros hijos no están recibiendo clases por qué? Porque por falta de aula y falta de profesores, ya que no tenemos tampoco un director aquí que venga asumir el compromiso y la responsabilidad de aquí de nuestro centro, miren las condiciones de nuestro centro que no está apto para dar clase, porque esto se está derrumbando y vamos a traer a nuestros hijos a este peligro", agregaron.

Se quejaron de que ni siquiera un técnico del distrito Educativo ha dado la cara, a pesar de que están reclamando desde el pasado año.

"Nosotros no queremos que nuestros hijos sigan perdiendo clases, pero ya nosotros no encontramos qué hacer, pero vamos a llegar donde haya que llegar y en este centro no se va a dar clases en estas condiciones", concluyeron los padres.