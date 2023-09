Barna Management School inicia el programa de Inmersión Internacional 2023

Barna Management School inició el programa de Inmersión Internacional 2023, que está orientado a fortalecer las oportunidades, conocimientos y experiencias de los estudiantes de la Licenciatura en Dirección Empresarial.

Para ello envió una delegación conformada por 28 estudiantes de la Licenciatura en Dirección Empresarial, encabezada por el profesor Henerys Custodio. La misma se trasladó a Washington DC dentro del marco de su programa de Inmersión Internacional 2023, con el objetivo de que los participantes estudien y conozcan la vida empresarial y política de Estados Unidos, desde el criterio que les brinda una de las mayores potencias del mundo con una perspectiva global.

El programa de inmersión es una oportunidad de internacionalización para los estudiantes, que incluye un plan de formación complementario y visitas a organismos empresariales, académicos y gubernamentales.

Paulo Alves, rector de la alta casa de estudios, expresó su conformidad y orgullo al promover desde Barna la transformación que los profesionales del mañana necesitan desarrollar en cuanto a competencias se refiere con el fin de continuar siendo referentes de liderazgo e innovación tanto en el país como fuera del mismo.

"No satisface poder brindarles mayores oportunidades a nuestros estudiantes, donde reafirmamos el compromiso con las nuevas generaciones, brindándoles espacios ideales y aportando conocimiento que impulse sus destrezas de cara al futuro del mercado empresarial", apuntó Paulo Alves, rector de Barna Management School.

Por su parte la Vicerrectora de Licenciaturas de la casa de estudios, Dra. Laura Sartori; destacó que la inmersión tiene una duración de tres semanas e incluye un programa práctico en Ciencia de Datos en la Universidad de Georgetown, clasificada entre las 25 mejores universidades de Estados Unidos; y un programa en The Washington Center for Internships and Academic Seminars (TWC), que abarca el desarrollo de habilidades profesionales y visitas a organismos empresariales, académicos y gubernamentales, como también, eventos de networking.

TWC es una organización sin fines de lucro que presta servicios a cientos de universidades, gobiernos e instituciones en los Estados Unidos y en todo el mundo. A través de sus programas, TWC ofrece a sus participantes la oportunidad de tener una experiencia de pasantía y capacitación que los conecta con el mundo político y empresarial de los Estados Unidos.

De igual forma, el programa de Inmersión Internacional Barna 2023 cuenta con importantes patrocinadores, tales como: Alpha Inversiones, Feltrex Dominicana y el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), quienes muestran su apoyo al proyecto de formación académica que impulsará la preparación de cada uno de los estudiantes.

Acerca de Barna Management School

Desde su fundación en 1999, Barna Management School se ha consolidado como la principal Escuela de Alta Dirección en el Caribe. Llamada a fortalecer la formación de directivos, actualmente cuenta con programas dirigidos a la gestión empresarial y pública. En el 2019 inició su primera Licenciatura en Dirección Empresarial dirigida a jóvenes con inclinación a la innovación y el emprendimiento. Asimismo, cuenta con programas ejecutivos en plataforma online Sincrónica, es decir, en Vivo, como parte de la promesa de la experiencia Barna.