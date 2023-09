El Minerd continuará elaborando libros de texto "porque es una responsabilidad del Estado"

El Ministerio de Educación de la República Dominicana reiteró que tiene la competencia para elaborar los libros de texto, la política curricular y editorial, motivo por el cual anunció que continuará con el programa Libro Abierto, mediante el cual produce los libros de texto tanto impresos como en formato digital para los estudiantes preuniversitarios del sector público.

En ese sentido, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, afirmó que producir los libros de texto es una responsabilidad del Estado a través del Ministerio de Educación como órgano rector de la educación.

"El Ministerio de Educación mantiene firme su decisión de continuar y profundizar el programa Libro Abierto a fin de que los libros de texto en todos los formatos estén al alcance de todos los estudiantes y la población dominicana, así como mantiene su compromiso con la calidad", señaló la viceministra en un encuentro con medios de comunicación y las universidades, academias e instituciones responsables de la elaboración de los libros.

De igual modo la funcionaria reconoció que en algunos textos se han encontrado errores ortográficos y mecanográficos, y en ese sentido dijo que actualmente una comisión de la Dirección General de Currículo, la Unidad Editorial, expertos en contenido y revisión de estilo contratados por el ISFODOSU y de las distintas instituciones productoras de los contenidos están revisando para corregir cualquier error identificado o realizar cualquier ajuste necesario.

Estas correcciones se actualizarán en los libros que se encuentran en la plataforma, se informó.

Agregó que "Libro Abierto" es una iniciativa que tendrá un gran impacto educativo, pues esta política pública asegura el acceso universal a libros de texto nacionales, de calidad y actualizados, de acuerdo con el currículo vigente, a un costo mucho menor para el país, y abiertos a la innovación y la mejora constante".

Representa un gran ahorro

De acuerdo a Ancell Scheker la producción de los libros de texto a través del Minerd representa un gran ahorro en relación con el costo de los libros anteriores por un monto de RD$6,456,000,000.

A continuación, el documento íntegro expuesto por la viceministra de Educación en el encuentro con los medios:

"El programa Libro Abierto que implementa el Ministerio de Educación de la República Dominicana, con la participación de las Academias de Ciencias, de la Lengua e Historia, el Archivo General de la Nación, cinco universidades, y entidades educativas asociadas a la Iglesia, está dirigido a potencializar los aprendizajes de los estudiantes y a mejorar la calidad de la educación, pero al mismo tiempo impacta grande y positivamente en la economía familiar y en la del país.

Es importante reiterar que el Ministerio de Educación tiene la competencia para elaborar los libros de texto, la política curricular y editorial.

De conformidad con la Ley General de Educación 66-97, en su artículo 94 literal e, el Ministerio de Educación tiene entre sus funciones centrales la preparación, selección y difusión de medios educativos, libros de texto, y en su Artículo 95 literales b, c y d, disponer lo relativo al diseño del currículo, su aplicación, su revisión, y evaluación para mejorarlo.

Por tanto, las Ordenanzas emitidas por el Consejo Nacional de Educación que establecen la adecuación curricular y la preparación de contenidos y recursos de aprendizaje están acordes con la Ley General de Educación.

Estas ordenanzas son la 02-2022, que establece el currículo adecuado y revisado para los niveles Inicial, Primario y Secundario con fines de validación para el año escolar 2022-2023; la 03-2022, que establece la preparación de contenidos, estrategias y recursos para el aprendizaje, y la 03-2023, que establece el currículo adecuado para los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria en el sector público y privado a partir del año escolar 2023-2024.

En ese sentido, el Ministerio de Educación y las instituciones participantes en Libro Abierto precisamos que:

a) Los libros de texto actuales se han elaborado bajo convenio con instituciones reconocidas y prestigiosas del país, luego de una invitación abierta por parte del Ministerio de Educación. Las universidades, academias e instituciones que aceptaron participar son entidades nacionales donde se produce el conocimiento y tienen la capacidad para la elaboración de recursos de calidad.

b) Los libros de texto fueron revisados y evaluados por distintos equipos de la Dirección General de Currículo y corresponden a la adecuación curricular.

c) Los libros de texto son propiedad del Ministerio de Educación, lo cual representa un gran beneficio y disminución de costos de forma inmediata, que se percibirá más a mediano y largo plazo. Estos se podrán actualizar y reeditar de manera más expedita y sin costo adicional, no hay que pagar derechos de autor.

d) Por primera vez los libros de texto están en una plataforma de libre acceso que permite a cualquier persona leerlo, descargarlo y utilizarlo. Todos los estudiantes y docentes tienen acceso a los libros digitales desde el inicio de las clases. (libroabierto.minerd.gob.do)

e) El libro de texto se concibe como un bien público, al que todos tienen acceso, hecho sin precedente en el país. El Ministerio de Educación está abierto a recibir aportes sobre los libros, una de las características de la iniciativa Libro Abierto, como lo indica el Artículo 5 de la Ordenanza 02-2023 que pone en vigencia la nueva bibliografía.

f) Se han encontrado errores en algunos libros de texto, fundamentalmente de tipo ortográfico y tipográfico, que hemos verificado, aunque no en la cantidad que se ha indicado en algunos medios de comunicación. Se hará la corrección de lugar de forma inmediata. Específicamente se han corregido los libros de Matemática y Ciencias Sociales de 3er grado y se subirá una nueva versión digital a la plataforma. Además, se remitirá fe de errata para la versión impresa y orientaciones al docente.

g) Las instituciones que elaboraron los libros junto al Ministerio de Educación harán una nueva revisión de cada libro de texto para corregir cualquier error que haya pasado inadvertido, sin mayor costo.

h) Actualmente una comisión de la Dirección General de Currículo, la Unidad Editorial, expertos en contenido y revisión de estilo contratados por el ISFODOSU y de las distintas instituciones productoras de los contenidos están revisando para corregir cualquier error identificado o realizar cualquier ajuste necesario. Estas correcciones se actualizarán en los libros que se encuentran en la plataforma.

i) Estos libros de texto son recursos de calidad, actualizados, y pertinentes para apoyar el desarrollo curricular. El libro de texto es una herramienta importante, pero el docente es quien guía el proceso de aprendizaje y hará las explicaciones de lugar y las adecuaciones que considere necesarias para responder a las características de su grupo y de su contexto.

j) Se ha hecho un gran esfuerzo como país que de ninguna manera puede descalificarse por errores que son subsanables y mejoras que rápidamente se asumen desde las distintas instituciones participantes y el Ministerio de Educación.

k) Es importante tener una comprensión del gran trabajo realizado, por lo que ofrecemos los siguientes datos:

o Producción de 195 libros de texto bajo convenio con las diversas instituciones y 9 textos donados (por la Embajada de EE. UU.). De esta gran producción se elabora una serie 1 (79 libros) y una serie 2, con el restante.

o 67 libros del nivel Inicial, Primario y Secundario de distintas áreas están listos y subidos en la plataforma de libre acceso y en proceso de impresión para esta primera serie.

o 19 libros de distintas áreas están impresos y distribuidos a las escuelas. Se ha entregado un total de 2,701,888 libros a nivel nacional a los centros educativos.

o Esta producción de libros de texto se ha hecho por un costo de $1,195,725,343. (307,567,775. -elaboración de todos los libros + 888,157,568 impresión serie 1).

o Esto representa un gran ahorro en relación con el costo de los libros anteriores: 46 libros del nivel Primario a $3,800,000,000. (Se aclara que estos libros siguen vigentes y se encuentran en las escuelas). Para la reimpresión de los libros que no se recuperan del grado Pre-primario y del Primer Ciclo de Primaria para este año escolar, se contemplaba un costo de $800,000,000 (los cuales no fueron adquiridos ni pagados). Los libros digitales del nivel secundario tenían un costo de $1,856,000,000 pero no fueron pagados. En total se hubiera gastado $6,456,000,000 por los libros de texto.

l) Este esfuerzo del Ministerio de Educación, con la participación de las universidades, academias y demás instituciones, le ahorra al Estado más de cuatro mil millones de pesos y significa que luego de 10 años sin libros actualizados en las aulas, se cuenta ahora con libros de texto para todos los grados para los estudiantes del sector público y esto representa un ahorro importante para las familias que muchas veces incurrían en un gasto de unos $20,000 por estudiante.

m) El Ministerio de Educación reconoce el enorme trabajo y sacrificio que ha significado elaborar en tiempo récord esta gran cantidad de libros de texto en beneficio de los estudiantes y de toda la comunidad educativa y agradece el interés de toda la sociedad de velar por la calidad de estos recursos de aprendizaje y contribuir a la mejora de la educación.

El Ministerio de Educación mantiene firme su decisión de continuar y profundizar el programa Libro Abierto a fin de que los libros de texto en todos los formatos estén al alcance de todos los estudiantes y la población dominicana, así como mantiene su compromiso con la calidad.

Libro Abierto es una iniciativa que tendrá un gran impacto educativo, pues esta política pública asegura el acceso universal a libros de texto nacionales, de calidad y actualizados, de acuerdo con el currículo vigente, a un costo mucho menor para el país, y abiertos a la innovación y la mejora constante".