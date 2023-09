RD se suma a "Semana por la Primera Infancia"

La República Dominicana, a través del Instituto 512, se suma a los países de Latinoamérica que adelantan esfuerzos para diagnosticar los retos e identificar oportunidades en el desarrollo de la primera infancia, y diseñar soluciones con innovación educativa orientadas al cierre de brechas actual y a futuro.

Con ese objetivo la institución anunció la celebración de la "Semana por la Primera Infancia 2023", actividad a la que se integró para organizar un espacio formativo donde se abordarán temas relacionados con nuevas prácticas de acompañamiento socioemocional. También, desarrollo integral, alianzas colaborativas, experiencias innovadoras y cómo la tecnología y la transformación digital se ponen al servicio de la primera infancia.

"Nos sumamos a los esfuerzos que realizan los países de Latinoamérica para diagnosticar los retos e identificar oportunidades en el desarrollo de la primera infancia a la vez diseñar soluciones con innovación educativa orientadas al cierre de las brechas actuales, y a futuro para construir una sociedad más equitativa", explicó Angela Español, directora ejecutiva del Instituto 512.

La Semana por la Primera Infancia 2023 celebra su cuarta versión con la temática "Latinoamérica: Territorio de Innovación en Primera Infancia". Tiene el propósito de ofrecer herramientas y visibilizar estrategias de impacto en innovación educativa en la región.

La actividad es organizada por United Way Colombia y participarán, además, United Way Costa Rica, United Way Guatemala, junto al Instituto 512.

En el encuentro se buscará consolidar un espacio académico en donde las organizaciones y los distintos actores de la comunidad educativa puedan tener un espacio para dialogar y compartir experiencias, y para construir un sistema educativo con misión el desarrollo integral de la primera infancia.

"Nos emociona que por primera vez la República Dominicana tenga mayor presencia en este evento regional, y esperamos con ansias que la mayor cantidad de profesionales de la educación tenga la oportunidad de unirse y participar", agregó Español.

Panel preliminar

Durante el anuncio del evento, el Instituto 512 desarrolló un panel sobre los desafíos de la primera infancia, con la participación de Johanna Elías, directora de gestión de Redes del Inaipi; Mónica Caram, encargada de la Unidad de Gestión de la Formación inicial de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación; y Xiomara Encarnación, experta en intervención psicológica en el contexto escolar.

Dialogaron sobre la relevancia de la primera infancia para el desarrollo humano, el rol de la familia en el avance infantil y el impacto de una educación de calidad en los primeros años, entre otros puntos.

Las participantes coincidieron en señalar que el Estado debe abordar el tema de la primera infancia desde una perspectiva integral, pues si no se invierte en el bienestar de los niños, el país tendrá que un costo a futuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/28/imagen--dsc8543.jpg Angela Español

Un pacto con calidad educativa

El Instituto 512 es una propuesta distintiva para formación y desarrollo especializado del liderazgo del directivo escolar, docente y estudiantil, con la misión de ofrecer servicios de transformación, desarrollo y fortalecimiento profesional, con los más altos estándares de calidad en el sector educativo de la región de Latinoamérica, basados en la creación de líderes generadores de cambio. Es parte de INICIA Educación, que es un fondo de inversión de impacto especializado en educación en República Dominicana y la región norte de América Latina, con la misión de contribuir al desarrollo de nuestra región a través de la mejora de los sistemas educativos y el desarrollo de líderes éticos, capaces y visionarios.