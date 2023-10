Ante incumplimiento de la contratista, Minerd interviene escuela en Los Alcarrizos

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) intervino la Escuela Valle Encantado, en Los Alcarrizos, para terminar la obra y que se pueda impartir docencia en condiciones adecuadas. La escuela fue ocupada por comunitarios de la zona, que denunciaron que cientos de estudiantes no han iniciado el año escolar porque el edificio no está terminado.

El director de Infraestructura Escolar del Minerd, Fernando Taveras, explicó que la empresa contratista tiene problemas con el presupuesto para la terminación del plantel, que está en un 95 por ciento, a pesar de que su construcción se inició hace 12 años.

Esta instalación forma parte de las 704 escuelas afectadas por el llamado "nudo legal", provocado por contratistas que excedieron el presupuesto asignado para la levantar la infraestructura.

"Tienen problemas con el presupuesto, le ofrecimos ayuda para las partidas que no pueden cubrir por el alcance del contrato, le pintamos la escuela con su autorización y tienen un libramiento, el número 19966 de 5.1 millones de pesos, que no pueden cobrar porque no están al día en sus obligaciones fiscales", explicó sobre la situación.

La Comunidad espera la terminación de la Escuela Valle Encantado. La comunidad ocupó la escuela para presionar su terminación. Alberto Espinosa, dirigente comunitario.

Taveras visitó de nuevo, este martes, las instalaciones de la escuela para coordinar con los dirigentes comunitarios los trabajos de terminación para que se pueda iniciar la docencia, lo más pronto posible.

Padres de estudiantes desesperados

La ingeniera contratista a cargo de la construcción de la escuela es Priscila Flaquer Eusebio, informaron los comunitarios, representados por Alberto Espinosa, quien informó que se está haciendo un levantamiento para ver la cantidad exacta de estudiantes que se quedaron fuera de las aulas.

"Nosotros, desesperados por la situación, ocupamos el plantel, lo limpiamos y tenemos voluntarios dándole clases a los muchachos de manera informal; ellos traen sus sillas y los tenemos aquí hasta el mediodía", dijo a Diario Libre.

En el sector Valle Encantado hay otros tres centros educativos que no pueden recibir más estudiantes en las aulas y cursos disponibles, de acuerdo a lo informado. Por esa razón unos 200 estudiantes esperan recibir clases en el plantel.

"La ingeniera no nos permitió la entrada a la escuela y la comunidad la ocupó porque estamos desesperados y no queremos que nuestros niños se desvíen del camino correcto y que reciban el pan de la enseñanza", concluyó Espinosa.