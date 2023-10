Contratista aclara situación con la terminación de la escuela de Valle Encantado

Priscila Flaquer, la ingeniera contratista a cargo de la construcción de la escuela de Valle Encantado, ubicada en el sector Los Alcarrizos, rechazó los argumentos emitidos por el director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y afirmó que la paralización de los trabajos obedece a que la institución le habría incumplido con el pago de facturas o cubicaciones.

Explicó que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales y que depositó la factura el 13 de julio y fue dos meses después que el Ministerio le informó que estaba mal estructurada. Entregó -enfatizó- la certificación del pago de los impuestos y las facturas depositadas.

“Yo lo que quiero es terminar la escuela, no sé cuáles son las reales intenciones de todo esto y siempre he estado ahí en disposición, pero sin dinero me es imposible trabajar”, aseguró.

También explicó todo el proceso que ha vivido para que le paguen las cubicaciones pendientes.

“Nos dicen que el monto de la factura está mal dos meses después, pero el monto y todos los detalles los da el Minerd, eso es eso es un manejo interno de ellos y no sabemos el motivo, quizás que la obra se paralizara y ellos armen todo esto que están haciendo ahora con la comunidad, diciendo que la ingeniera tiene problemas con cobrar la factura”, relató la profesional de la ingeniería.

Flaquer aclaró, además, que la construcción de la escuela inició hace nueve años y no 12 años, como se ha dicho, y que el principal problema fue el terreno para levantar la estructura, el cual, precisó, fue comprado por el Minerd.

“Cuando vamos al terreno vemos que es un basurero y estaba atravesado por una cañada y hubo que acondicionar eso y ese es uno de los motivos por el cual la mayoría de los proyectos para construcción de escuelas ha sobrepasado el presupuesto en más de un 25 por ciento”, afirmó.

Otro aspecto que destacó es que tiene dos cubicaciones para pago en el Ministerio de Educación y que los problemas se deben a que, alegadamente, la institución no envío un informe de “equilibrio económico” de la cubicación.