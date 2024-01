Jaime Palés: "Una competencia educativa principal debe ser saber cerrar la laptop y reflexionar"

Tras el fracaso mundial de los estudiantes en las pruebas PISA (paradójicamente los alumnos dominicanos mejoraron sus índices), es legítimo preguntarse cómo arreglar el estado de la educación. Los jóvenes, víctimas de este deterioro, merecen respuestas y sobre todo soluciones.

Para algunos, la Inteligencia Artificial, de la que tanto se habla y tan poco se sabe, es una de estas últimas. Hablamos vía zoom con Jaime Palés, Co-Fundador y Co-Ceo de LINC, una organización internacional que colabora con la Universidad de Stanford en la aplicación de modelos de neurociencia que transforman los procesos de enseñanza y aprendizaje. Impartió recientemente unas conferencias en el país invitado por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, Ainep.

- ¿Cómo va a ayudar la Inteligencia Artificial a los niños?

La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es realmente aprender? ¿Aprender es sentarte en un salón de clases, escuchando pasivamente a un maestro que esté socializando un contenido que no te importa ni conecta contigo? Eso ha sido así por más de 100 años y eso fue una decisión estratégica para llevar a las masas a prepararse para la Era Industrial. Está científicamente probado que no redunda y no resulta en aprendizaje.

- Dependerá del maestro y del alumno...

De acuerdo, pero se han hecho pruebas de cómo a estudiantes de los mejores colegios de Estados Unidos se les imparte contenido como siempre, luego los docentes le dan pruebas y salen bien porque son de los mejores colegios de los Estados Unidos. Después, 3 meses más tarde, pasan la misma prueba y los estudiantes fracasan. Nosotros vivimos en una percepción falsa de que los niños aprenden cuando solo memorizan y regurgitan esa memoria en una prueba y luego se les olvida.

- ¿Cómo soluciona esto la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial puede ayudar a alinear el proceso de enseñanza y aprendizaje a la neurociencia de la educación, que se ocupa de cómo el cerebro humano aprende. El primer punto es que el proceso de administración del aprendizaje es un proceso que requiere la vinculación de muchos elementos. Los docentes tienen que entender los estándares curriculares y las expectativas. Eso de por sí, es un proceso que muchos docentes no dominan y por tanto no saben cómo lograr facilitar el aprendizaje.

- ¿Es el maestro el que se beneficiará más de la Inteligencia Artificial?

El proceso de aprendizaje debe incorporar pedagogía científicamente comprobada para que los estudiantes aprendan. Hay unas estrategias probadas, como el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, un método basado en el estudiante. Eso de por sí es un elemento que agrega una complejidad en el manejo administrativo. Cómo evaluar al estudiante sería un tercer elemento y el cuarto es cómo personalizar el aprendizaje para que cada estudiante reciba y aprenda. Para que a su paso pueda entender de acuerdo a lo que conecta con él.

- Es un hecho que los maestros se quejan de la carga administrativa que deben resolver, es cada vez mayor.

A un maestro le toma horas planificar. Yo recuerdo que uno podía pasar un domingo o un fin de semana completo planificando. Mi madre era maestra y yo crecí en ese medio. A veces yo no la veía los domingos preparando clases y pruebas. Poder articular esta complejidad: currículum, pedagogía, evaluación, personalización... Con Inteligencia Artificial se pueden crear estos elementos en segundos.

-O sea, la IA es más útil para los maestros que para los alumnos.

Empiezo con los maestros, ahora paso con los alumnos. Lo primero es que el proceso y planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje parte del docente. Ellos tendrán herramientas apoyadas por IA con las cuales pueden indicar la clase y el tipo de alumno a los que se dirigen, con los estándares por país, con la materia y tema. La IA busca la mejor estrategia pedagógica con los estándares pertinentes.

-¿La mejor estrategia según quién?

Según los teóricos de la educación.

-¿Según el experto que ha programado la IA?

No, porque la IA no se programa. La IA aprende de una base de datos de 100 trillones de puntos de datos. Hace investigaciones e indica cuáles son los mejores marcos teóricos de investigación y muestran las mejores estrategias para triangular la información y te devuelve investigación en acción. La IA realiza la investigación y el docente recibe la estrategia que puede validar, hacer o no hacer acorde a su criterio. Pero en lugar de estar horas buscando qué hacer, en segundos recibe una alternativa con plan de elección. El docente es un curador y un analista que mira lo que recibe y puede pedir más a la IA o aceptar lo que tiene.

-Hablemos de los estudiantes...

Con la IA pueden tener planes de elecciones que integran y articulan los elementos importantes de una experiencia educativa en el salón. Ahora mismo está el ChatGPT y se meten y le piden que le hagan las tareas y ensayos. Ahora mismo el uso de la IA es para cortar unos trabajos o librarse de trabajos que deben hacer.

Si la IA es administrada correctamente por los docentes, se puede usar para eficientizar el aprendizaje. Se puede regular y en el salón de clases, por ejemplo, deben escribir ellos y lo que ellos hagan se puede cargar herramientas de IA que den retroalimentación a los estudiantes. En todas las materias, la IA ayuda retroalimentando y fortaleciendo lo que no aprende.

-Estamos en una situación muy rara: si los estudiantes no aprenden a leer ni escribir correctamente, ¿cómo aprovechan una IA que les desborda tanto a ellos como a sus profesores?

Son cuestiones que tenemos que atacar. Los países nórdicos no están sacando las pantallas de las aulas, en contra de lo que se dice. De hecho es al revés, los distritos escolares más importantes están invirtiendo en los Digital Learning Initialism. Pero una cosa es aprender única y exclusivamente con tecnología, que es un error, y otro es implementar aprendizaje combinando en las aulas la tecnología y la presencialidad. La tecnología debe tener un rol en el aprendizaje, pero no lo es todo.

-¿En qué etapa es más productiva?

El nivel preescolar, esa etapa de 0 a 5 o 6 años, es una etapa que muchos países no atienden efectivamente. ¿Por qué los estudiantes no están leyendo ni escribiendo? Porque hay un tema de raíz de edad temprana. A temprana edad no hacemos los procesos que se hacían antes. Obviamente es más fácil presionar teclas, pero está probado que escribir y trazar desarrolla aspectos importantes del cerebro. Yo creo que debemos trabajar con maestros bien competentes a nivel preescolar y primaria, y tenemos que capacitarlos con ciencias de aprendizaje que no sean solo tecnológicas. Cuando tengamos una base sólida a ese nivel, podemos apalancar la tecnología poco a poco en grados.

En el mundo de ahora el ser humano debe ser problema solver y debe estar evolucionando constantemente porque lo que es un trabajo relevante y una destreza relevante, en el futuro va a desaparecer porque la tecnología lo reemplaza. Cuando el estudiante recibe pasivamente la información de un docente, está perdiendo la capacidad de ser un autogestor de su aprendizaje.

La vida en la pantalla El uso excesivo de pantallas, ¿cómo afecta a la capacidad de concentración? Acabas de dar un tema que me preocupa mucho dentro y fuera del salón de clase. El efecto de TikTok, que es el que digo que es catastrófico para está generación. Los niños ahora mismo no tienen paciencia para nada más que segundos de contenido. No tienen paciencia para estar dos horas en una sala de cine porque están acostumbrados a una velocidad que no tiene ningún significado. Yo entiendo que a los padres cada día se les hace más difícil regular la tecnología. Parte del proceso de aprendizaje dentro del salón es que los alumnos tengan un automanejo, para que tengan paciencia en el proceso y que no sea rápido. La sabiduría es saborear el aprendizaje y para esto no puede ser rápido. Una de las principales competencias es lograr cerrar las laptops y reflexionar.