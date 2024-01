Mescyt abre convocatoria de becas internacionales en 59 universidades del mundo

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, anunció este miércoles el inicio de la convocatoria a Becas Internacionales 2024, para todos los interesados en cursar programas especializados en universidades del extranjero.

En una rueda de prensa realizada en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), García Fermín informó que la convocatoria está abierta desde el 31 de enero, hasta el 21 de febrero de 2024, con la integración de 59 universidades, ubicadas en 15 países, así como alrededor de 549 programas disponibles.

Anunció, que dentro de los países disponibles para cursar programas de maestrías, especialidades y doctorados se encuentran, Estados Unidos, España, Alemania, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Francia, Honduras, La India, Italia, México, Reino Unido, Suecia, Suiza y Puerto Rico.

"Asumimos la tarea de cambiar la cara de nuestro programa de becas nacionales e internacionales y abrirlo a cada rincón del país, de manera que se beneficien los estudiantes de las zonas más vulnerables, mediante un esfuerzo de territorialización que permita a las familias de las provincias más pobres de la frontera, y sobre todo de la región sur, el acceso de una mayor cantidad de sus hijos a los estudios superiores", aseguró.

En ese mismo orden, agradeció al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), por su esfuerzo para cumplir el mandato de territorializar las políticas públicas de forma democrática, con programas extraídos de las mesas técnicas.

De su lado, Luis Madera Sued, viceministro de Planificación e Inversión Pública del MEPyD, resaltó que las políticas para el desarrollo de la educación superior han logrado significativos cambios en las regiones alejadas, en las que el Estado ha desplegado una cadena de empleos.

"La tasa de empleabilidad en el sector formal de egresados de la educación técnico profesional y universitaria fue de 69.1 % en el 2022, mientras que el tercer trimestre de 2023 aumentó a 71.5 %, en la provincia de Pedernales se pasó de 0 internacionales a 13 becas el año pasado, también recibieron 30 becas jóvenes de Dajabón, 17 de Montecristi, es decir, que la Región Sur pasó de tener 23 becas en la convocatoria 2022 a 180 en la 2023", explicó.

Universidades participantes

Para este año 2024, estarán disponibles para aplicar a becas las siguientes Instituciones de Educación Superior (IES), Berlin School of Business and Innovation, Torrens University of Australia, Instituto Mondelli de Odontología, Universidad del Externado, el Centro Agronómico Tropical de investigación y enseñanza, de Estudios Financieros /Udima, Ceste Escuela de Negocios, Barcelona School of Tourism Hospitality and Gastronomy.

También se incluyen por primera vez en la Convocatoria, al Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, y IISC Instituto de Ciencias de la India, Indien Institute of Manangement Bangalore (IIMB), Indian Institute of Technologie Delhi, ubicadas en La India, entre otras.

Requisitos de aplicación

Para aplicar, los interesados deberán ser dominicanos, completar todos los espacios requeridos en el formulario online, disponible a través del portal Beca Tu Futuro https://becas.gob.do/.

Además, deberán poseer un índice académico mínimo de 80, en la escala de 0-100 y de 3, en la escala del 1 al 4, tener documentos académicos legalizados por el Mescyt, copia de cédula de identidad, curriculum vitae, carta declaratoria de propósitos, entre otros requisitos.

En la rueda de prensa etuvieron presentes, los viceministros del Mescyt José A. Cancel, Paula Disla, Juan Francisco Vilorio, María López Polanco, así como el director de Gabinete, Juan F. Medina, y la encargada de Becas Internacionales, Roselia Pérez.

Además, asistieron los embajadores de España, Antonio Pérez-Hernández Torra; de Francia, Eric Fournier; de Colombia, Darío Villamizar Herrera; de Costa Rica, Edwin Arias Chinchilla; de Honduras, José Antonio Lorenzana Reyes; de La India, Ramu Abbagani; México, Carlos Miguel Aysa González; el embajador dominicano en Colombia, Félix Aracena, así como el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en RD, Timothy Brown.