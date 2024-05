Aumento salarial a docentes: García Fermín, dice que hay que ser "flexibles"

Franklin García Fermín, titular del ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), dijo este martes que hay que ser "abiertos y flexibles", respecto al debate sobre el aumento salarial de los docentes, pero tomando en cuenta la realidad y la economía del país.

"Creo que debe haber conversación, como lo planteó el Presidente (Luis Abinader), y que debemos entender la realidad y la economía del país. Hay que ser muy abiertos y flexibles", expresó.

Durante la actividad convocada por CEF Santo Domingo, en la que se reconoció al ministro por su labor institucional, este mostró su apoyo ante el llamado al diálogo por parte del ministro de Educación, Ángel Hernández, y el presidente Luis Abinader.

Asimismo, condenó la suspensión de la docencia por estas causas y calificó como "crimen" la paralización de ella.

"Hay que dialogar. No hay que parar la docencia, porque quienes se perjudican son los alumnos. Cada vez que hay un paro, una asamblea a la hora de clases, eso le hace un daño terrible a la educación dominicana", precisó.

Expresó que no se debe parar la docencia bajo ninguna circunstancia y manifestó que hay formas diferentes para reclamar los derechos "este acorde con la realidad o no", en las que no se perjudique a los jóvenes.

Respecto a los programas de becas, comentó que están "viento en popa" y que las convocatorias lanzadas este año se encuentran en el proceso técnico para determinar quiénes serán los beneficiados con el financiamiento en universidades nacionales o internacionales.

Asimismo, resaltó que el principal factor para determinar los becados es el mérito estudiantil.

Destacó que al momento de otorgar este beneficio se toma en cuenta que sean carreras que sean "de interés para el desarrollo del país" como las STEAM (Ciencias, Matemática y Tecnología).

En la actividad llevada a cabo hoy en el CEF Santo Domingo, el titular del Mescyt fue reconocido por su trabajo dentro de la referida institución y su "vocación de servicio".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/07/whatsapp-image-2024-05-07-at-1.02.38-pm.jpeg

Durante el evento se le dedicaron unas palabras y algunas de las personas que fueron beneficiadas con becas dieron su testimonio de cómo estas contribuyeron a su vida.

Por su parte, García Fermín agradeció la distinción y expresó que no debe ser reconocido por una labor para la que fue designado.

"No deberían premiarme porque yo haga lo que tengo que hacer en cumplimiento de la función pública que me ha encomendado el jefe del Estado, y no hay duda de que él me designó para que haga lo correcto, lo bueno, lo mejor y lo excelente", manifestó.