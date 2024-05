Equipo de robótica del Colegio Carol Morgan gana premio en campeonato internacional

El equipo dominicano de robótica "DRIFT 4091", del Colegio Carol Morgan, ganó el premio a la "Inspiración de Ingeniería" del Campeonato Mundial de Robótica FIRST 2024 (FIRST World Championship Robotics 2024, por sus siglas en inglés).

El campeonato se llevó a cabo en Houston, Texas, Estados Unidos, donde se premió a solo ocho de 600 equipos participantes y estuvo patrocinado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, sigla en inglés).

"Es la primera vez que un equipo del Colegio Carol Morgan gana en el Campeonato Mundial. Los jueces quedaron impresionados por las iniciativas STEM del Team DRIFT, centradas en el medio ambiente", destacó el centro educativo a través de una nota de prensa.

El Carol Morgan dijo que el trabajo de los estudiantes incluía una serie de historias cortas, kits de robótica, entre otros elementos que lo hicieron merecedores del reconocimiento. "Team DRIFT continúa inspirando con su dedicación y creatividad", agregó el colegio.

El Team DRIFT ganó el premio "Engineering Inspiration Award" en la competencia de robótica regional de Orlando en Florida, lo que les permitió participar en las finales del Campeonato Mundial en Texas.

Competencia en Orlando

Además, en la competencia de Orlando, uno de los miembros del equipo, Rosangela Gamundi, fue reconocida con el premio Dean's List (Lista del Decano). Este galardón, reconoce a los estudiantes que han demostrado liderazgo y compromiso con sus equipos y comunidades.

Gamundi es la primera estudiante femenina en ganar este premio en la historia del equipo.

El director general de la escuela, el doctor Brain M. Kelly, expresó: "El equipo DRIFT ha demostrado una vez más su dedicación y excelencia en robótica, trayendo a casa el prestigioso premio Engineering Inspiration Award (Inspiración de Ingeniería). ¡Felicitamos al equipo DRIFT, a sus maestros y a sus mentores por este notable logro! Su arduo trabajo y compromiso ejemplifican el espíritu de innovación y excelencia que nos esforzamos por inculcar en nuestros estudiantes en el Colegio Carol Morgan".

Sobre el Team DRIFT:

El Carol Morgan informó que en la temporada pasada, Team DRIFT llamó la atención de los medios de comunicación y autoridades locales como la oficina de la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de Turismo, por el diseño de un reactor que convierte el sargazo y plástico en combustible.

Este logro les valió la invitación a participar en el Foro Internacional de Turismo Sostenible de la República Dominicana celebrado en Punta Cana en mayo de 2023.

Agregó que el 2011, un grupo de estudiantes, maestros y mentores entusiastas formaron Team DRIFT (Dominican Robotics Incredible First Team, por sus siglas en inglés), convirtiéndose en el primer equipo dominicano en participar en el mundialmente conocido F.I.R.S.T. Competencia de Robótic (FRC, por sus siglas en inglés). La filosofía de FIRST como organización es inspirar a los jóvenes estudiantes a seguir carreras en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Team DRIFT invitó a estudiantes de escuelas públicas locales a formar parte del equipo y colaboraron con otros colegios del país para formar sus propios equipos y poder participar en las competencias internacionales.