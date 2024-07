La Asociación Dominicana de Profesores pide a Educación respetar vacaciones de los docentes

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo exigió este jueves a las autoridades de Educación respetar el periodo de vacaciones de los docentes durante todo el mes julio, tal como lo establecen los estatutos y el calendario escolar.

Hidalgo precisó que a los maestros se les exige asistir a las escuelas en su tiempo de vacaciones bajo el alegato de que se están realizando auditorías del personal en los centros educativos.

"Los docentes no deben aceptar presiones de las autoridades, quienes les urgen interrumpir sus vacaciones para participar en una auditoría del personal. El disfrute de días de vacaciones es por ley, es un derecho fundamental, que es muy importante para la salud física y mental de la clase docente y no debe ser interrumpido por tareas administrativas pendientes, de instancias del Ministerio de Educación que no han terminado sus asignaciones y compromisos a tiempo", explicó el gremialista.

Asimismo, Hidalgo aclaró que los docentes tienen derecho a gozar de su periodo vacacional durante 4 semanas, después de terminado el año escolar como lo establece el artículo 83 del Reglamento del Estatuto del Docente.

No obstante, el Ministerio de Educación (Minerd) había establecido a través de un comunicado de prensa que solo los educadores que tienen funciones en aulas, en el sistema público preuniversitario, tienen 15 días laborables de vacaciones con disfrute de sueldo.

Mientras que los técnicos docentes y funcionarios administrativos tendrían vacaciones de acuerdo al tiempo en labor, del segundo al quinto año, 3 días y del sexto año en adelante, 1 día por año cumplido hasta un máximo de 30 días, según el estatuto.

Tras este comunicado, el presidente de la ADP se pronunció mediante una nota de prensa: "Si las autoridades no realizaron a tiempo la auditoría de personal, no deben afectar las vacaciones docentes, sino esperar a que estas concluyan para completarla".