Impacto visual y otras reinvenciones del periodismo actual

El panorama actual del periodismo, en un mundo minado por la desinformación y el desinterés de los lectores, hace necesaria una reinvención del ejercicio. En esa tarea, hay que idear nuevas formas de presentar la noticia para que logren el impacto en el público de siempre y que pueda sumar a los lectores más jóvenes, inmersos en nuevas formas de consumir información.

Las nuevas herramientas, narrativas y estrategias que requiere ese periodismo, fue parte del contenido expuesto este martes durante el evento académico: Medios de comunicación reinventados: navegando la encrucijada de la innovación y la resiliencia, que reunió en la Universidad Iberoamericana (Unibe) a representes de medios de comunicación internacionales.

El evento, organizado por IREX, contó con la participación de Yuliya Parshina Kottas, periodista visual y diseñadora de información que laboró por 10 años en el periódico New York Times; Tara Susman Peña, experta técnica senior de IREX; Claudia Báez, directora y cofundadora de Cuestión Púbica, de Colombia.

También Zoran Strika, editor de 021.RS, de Serbia y Michael Mirny, director senior de Información y Medios IREX, quienes hablaron a un público de estudiantes y profesores tanto de Unibe como de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Desde investigaciones que se publican en formato de juego, dar más responsabilidad al aspecto, las sinergias entre medios y periodistas, así como mirar hacia nuevos patrocinios, están entre las estrategias que presentadas al público desde el auditorio de Unibe.

Más visual

Durante su participación, Yuliya Parshina hizo un repaso por algunas de aquellas historias en las que lograron, desde un enfoque visual, impactar significativamente la audiencia.

"Pensar visualmente tiene una perspectiva distinta, te conecta la data y las historias con los humanos que están detrás, y eso genera más empatía", dijo la periodista, quien resaltó el apoyo de un equipo de más de 50 personas que conforman el departamento de arte visual en el medio donde laboró hasta diciembre del año pasado.

Dicho equipo, dijo, cuenta con habilidades diversas, desde diseño web, animadores, ilustradores, científicos, cartógrafos, arquitectos, entre otros.

Parshina invitó a presentar historias visuales sin cruzar la línea hacia la desinformación y la manipulación, respetando los principios éticos del periodismo. Esto es –explica- no incluir en las animaciones o representaciones informaciones que no estén confirmadas. "Las representaciones no deben mostrar más de lo que se sabe", enfatiza.

Como un juego

Claudia Báez, a su vez, enfatizó en el alcance que ha tenido Cuestión Pública, como medio independiente y regional en Colombia, y parte de su éxito –dijo-, fue el involucrar a los jóvenes con investigaciones que se presentan con una narrativa distinta.

Juego de Voto, que trata sobre el control que tienen familias colombianas en determinadas regiones debido a su poder y dinero, y que se inspira en la popular serie de televisión Juego de Tronos, fue uno de los ejemplos presentados.

Báez también hizo referencia a lo complejo de conseguir financiación cuando se hace periodismo independiente, pero instó a mirar hacia las organizaciones internacionales que están dispuestas a apoyar ese tipo de iniciativas y a identificar, antes que nada, el elemento diferenciador con el que quieren llegar al público.

Para el evento, IREX contó con la colaboración del Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), además de Unibe.