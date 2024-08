Minerd dice ha realizado 7,119 las jornadas de mantenimiento correctivo en las aulas en cuatro años

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este domingo que fueron 7,119 las jornadas de mantenimiento correctivo que se llevaron a cabo en los planteles escolares durante los primeros cuatro años de gestión del presidente Luis Abinader.

Indicó, a través de una nota de prensa, que las intervenciones se hicieron en más de una ocasión en un mismo plantel educativo, debido a que después de éstos haber sido intervenidos en el año 2021, presentaron fallas en otros aspectos que también debían mejorarse.

"Las correcciones fueron más de 6,400, como señaló el presidente Abinader, indicó la institución, para luego explicar que se realizaron seis jornadas de mantenimiento escolar, durante la primera gestión del mandatario", destacó.

Dijo que en la primera jornada se hicieron 1,693 intervenciones, luego 596; posteriormente 3,047 reparaciones y en los últimos dos años 1,783.

"Las intervenciones incluyeron: impermeabilización de techos de los centros educativos, colocación de lavamanos, reparación de sistemas sanitarios, arreglos para garantizar el buen funcionamiento de la electricidad y pintura de la planta física", detalló la entidad.

El Minerd sostuvo que la inversión, superior a RD$11,800 millones, se hizo porque es fundamental que los estudiantes puedan estudiar en un ambiente digno y seguro.

Atribuyó las críticas del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, al desconocimiento que tiene sobre la educación virtual y a las escasas visitas que realiza a las escuelas del país, "por estar priorizando su activismo político personal".

Invitó al presidente de la ADP a que, en lugar de politizar el tema educativo, actúe en consonancia con la propuesta que hizo la semana pasada para que en el país se produzca un gran acuerdo nacional por la calidad de la educación pública preuniversitaria.

Transporte escolar

A través de un comunicado de prensa, el órgano rector del sistema educativo preuniversitario también reiteró que 942,941 estudiantes utilizaron el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), durante el año escolar 2023-2024.

Indicó que efectivamente se ha impactado el 50 % de la matrícula estudiantil, como señaló el presidente Luis Abinader, porque el servicio de transporte se ha implementado en 13 provincias y el Distrito Nacional.

Aclaró que eso no significa que todos y cada uno de los alumnos del sistema educativo público utilicen los autobuses, que están dotados de aire acondicionado, cámara de seguridad con GPS y señales de PARE, ya que TRAE solo opera en horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 12 meridiano a 2 p.m. y de 4:00 a.m. a 6:00 p.m.

TRAE fue diseñado y planificado para cubrir todos los municipios del país y trasladar a 1,894,470 estudiantes. Aunque en la actualidad operan 790 modernos autobuses, para fin de año se contempla que estén en funcionamiento 612 rutas escolares con un recorrido de 7,990 km, que se hará en 1,840 autobuses.

Internet en escuelas

Sobre la conectividad en las escuelas, el Minerd informó que abarca las 18 regionales educativas del país y un total de 4,683 centros educativos.

El proyecto, que que dijo impacta a 1,509,018 estudiantes, consiste en la instalación de internet de banda ancha con fibra óptica y campos virtuales para que la conectividad llegue a las aulas y a otras áreas del plantel escolar.

Para lograr el alcance planificado, se utilizaron diferentes tipos de tecnologías, entre ellas:

Fortinet Fortigate FG-80F

AEROHIVE AP

SWITCH DELL

FIREWALL CISCO MERAKI

CISCO MERAKI AP

Con un ancho de banda asignado por la cantidad de aulas desde 3 a 6 ap: 50/25 Mbps a 18+: 300/150 Mbps.