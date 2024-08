Faprouasd advierte hará paro general de docencia y sometimiento judicial a rector

El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd), Efraín Javier, advirtió este jueves que se paralizará la docencia si el rector, Editrudis Beltrán Crisóstomo, no da respuesta a las reivindicaciones que fueron presentadas por el gremio.

El día de ayer miércoles, de acuerdo con una nota de prensa, Faprouasd celebró una Asamblea General Extraordinaria, en la que se aprobó realizar una vigilia en la rectoría de la universidad el próximo 28 de agosto.

"De no haber respuesta satisfactoria a más tardar el próximo 28 de agosto, habrá paro general de 72 horas, los días 29, 30 y 31 de agosto", advirtió.

Otra de las decisiones aprobadas por Faprouasd, fue el sometimiento judicial al rector para que cumpla con los siguientes derechos de los docentes: Tramitación de la jubilación y desmonte que mantiene retenidos; entrega de los recursos a la ARS y nombramiento y puesta en nóminas de todos los maestros que cursaron y están impartiendo docencia en un limbo, en violación flagrante de sus derechos.

"La Asamblea General Extraordinaria, reunida el miércoles 21 de agosto, debatió la grave situación de la universidad y los difíciles problemas que afectan al profesorado. Es una realidad que atenta contra la existencia misma de la propia institución y la estabilidad salarial, emocional y de toda índole de los docentes, estudiantes y empleados. Todo ello por las constantes violaciones del rector al Estatuto Orgánico, a los reglamentos que norman la vida universitaria y la negación de los derechos adquiridos de los docentes", explicó Javier.

Dijo que la universidad se encuentra "en una situación de ignominia y caos, está siendo llevada al abismo", y que el Consejo Universitario, por su parte, guarda silencio frente a esta situación, haciéndose corresponsable de este desastre.

Javier reiteró que es una vergüenza que tengan que protestar para que el rector cumpla con lo que le corresponde, pero que el gremio no va a permitir que los profesores continúen impartiendo docencia en las actuales condiciones y mucho menos poner en riego la calidad de la enseñanza.

Reivindicaciones

1.Respeto a la estabilidad salarial del profesorado (división de las secciones sobrepobladas manteniendo el mismo horario, reapertura de secciones cerradas), garantía del salario con otras actividades académicas en los casos de secciones que no alcanzaron estudiantes.|2. Apertura de secciones y carreras según las necesidades de las Escuelas, los Recintos y Centros, no según los caprichos del Rector.|3. Que se detenga el derroche de recursos que genera la apertura de nuevos campus universitarios, que sólo sirven para abultar la Nómina y atomizar a la Universidad sin ningún sentido académico.|4. Tramitación inmediata de todas las jubilaciones y desmonte de carga por antigüedad, que han sido retenidos, sin afectar el salario.|5. Entrega total de los recursos a la ARS, tanto los aportes de los docentes y servidores administrativos, como los que les corresponde a la Universidad como empleadora.|6. Que se garantice una Seguridad Social integral, que incluya sus tres componentes: Salud, Riesgo Laboral y Pensiones.|7. Condiciones dignas para la docencia (Climatización y acondicionamiento de las aulas, laboratorios y talleres).|8. Nombramiento inmediato y puesta en Nómina de los profesores que ingresaron por concurso y son mantenidos en condición de pago único.|9. Que se realicen los pagos pendientes a los docentes de post grado y de monográficos de las distintas facultades, Recintos y Centros.|10. Respeto a la modalidad de docencia elegida por cada maestro y programada por las Escuelas.|11. Que se garantice por Resolución del Consejo Universitario la continuidad de la antigüedad y sus beneficios a todos los docentes no residentes (que viajan desde la sede central y entre los distintos recintos y centros), a quienes les cambiaron sus secciones a virtual sin su consentimiento.|12. Indexación salarial según la inflación.|13. Que se informe la fecha de la entrega del salario 14 correspondiente a este año.|14. Respeto por parte del Rector a la institucionalidad de la Universidad, a sus Estatutos y demás normas, así como a los organismos de cogobierno e instancias académicas y administrativas.