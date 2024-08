Todavía quedan 84 escuelas adjudicadas sin terreno durante gestión anterior

Las irregularidades en la construcción de 717 escuelas del Programa Nacional de Edificaciones Escolares han costado al Estado dominicano miles de millones de pesos y el retraso en la entrega de la mayoría de esos planteles escolares.

Cuatro años después de que el presidente Luis Abinader llegara al gobierno y denunciara la situación, todavía quedan 84 proyectos detenidos porque se adjudicaron sin tener el solar. El 82 % de estos recibió avances de efectivo.

Varios de los ingenieros que recibieron dinero han declarado que lo gastaron o que quebraron, y otros han optado por devolverlo, según explica Fernando Taveras, director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación (Minerd).

El Minerd envía los casos de los morosos que se rehúsan a pagar a la comisión creada por el Poder Ejecutivo para devolver el patrimonio público sustraído durante el pasado gobierno.

Las autoridades hasta ahora han logrado reanudar la construcción de 485 de esos recintos y terminar 148. El gobierno aceleró el ritmo de inauguraciones en la segunda mitad del 2024 y planea concluir en noviembre del 2026.

Abinader declaró de utilidad pública cinco terrenos entre junio y julio "para la construcción de edificaciones escolares" en Villa Altagracia, San Cristóbal; Santo Domingo Este; San José de Ocoa; San Francisco de Macorís, provincia Duarte; y en Matanzas, Peravia.

Taveras indica que varias de esas disposiciones resuelven conflictos de escuelas que se empezaron a construir en solares que no habían sido expropiados o que no tenía terrenos.

La deuda

El Estado ha pagado 2,018.4 millones de pesos desde el 2001 por concepto de intereses al Banco de Reservas a causa del nudo legal que paralizó la construcción de los 717 centros educativos.

El impase ocurrió porque, durante el gobierno de Danilo Medina, se acordó que esa entidad financiera abriría una línea de crédito a los ingenieros para la construcción y que el Minerd pagaría los intereses de esa deuda.

El gobierno ha denunciado que, debido a prácticas incorrectas en la adjudicación, los contratistas superaron el presupuesto asignado en más de un 25 %, algo que violaba la Ley 340 de Contrataciones Públicas, y los inhabilitó para recibir más dinero. Por eso no terminaron la obra y no pudieron pagar la deuda.

Taveras revela que, en muchos casos, se eligió un terreno tan inadecuado, que solo prepararlo para comenzar a trabajar se llevaba cerca de la mitad de lo planeado. En otros casos, ni siquiera había un solar.

Aun así, muchos de los ingenieros tomaron el adelanto del 20 % y hasta un 40 % en la línea de crédito de Banreservas.

Otras de las razones citadas por Abinader para la paralización de las estructuras eran presupuestos contratados deficitarios, procesos de sorteo con un inadecuado pliego de condiciones y procedimientos poco transparentes y con violación a la Ley.

"Cuando en el solar, que regularmente eran muy mal ubicados, tú tenías que acondicionar el suelo, poner muro de contenciones, sacar la capa vegetal, sustituir material inservible y, cuando viene a ver, tú estabas gastando 30 o 40 millones de presupuesto de esa obra que costaba 60 millones. Entonces, tú violabas la Ley 340, porque te estabas pasando del 2 5%", narra Taveras.

Los que devolvieron

El director de Infraestructura Escolar del Minerd asegura que algunos de los ingenieros que tomaron dinero y no han construido han accedido a devolverlo a través de la comisión para recuperar bienes sustraídos.

"Nosotros lo tenemos ya sometido a la comisión de recuperación de bienes, y ya hay algunos que han devuelto dinero, porque eso es un vulgar robo. Yo tengo contratistas que cogieron los cuartos para hacer apartamentos y quebraron", expresa.

Cuenta que ha reubicado a varios en proyectos diferentes para pagar lo que adeudan, mientras otros están dispuestos a trabajar si se les da más dinero.

"Muchos te dicen: ¿a dónde tengo que firmar para que me den el avance? No, tú tienes que gastarme el dinero de lo que tú tienes de lo que te dieron hace 10 o 12 años. Tienes que invertirme ese dinero para que firme el contrato para darte otro avance. El que no da esa calidad, entonces yo lo mando a Recuperación de Bienes", remarca el funcionario.

La Ley

Para hacer posible la ejecución de contratos que exceden el 25 % de su presupuesto, el Poder Ejecutivo hizo aprobar en el Congreso la Ley 118-21, "sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encuentran suspendidas".