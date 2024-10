Un estudiante del Centro Educativo Los Padres de la Patria, en San Antonio de Guerra, resultó herido tras caerle parte de un muro de concreto en las piernas, lo que le ocasionó una fractura en la pierna izquierda y una lesión en el tobillo derecho, según informó su familia.

Beatriz Jiménez, docente del centro educativo que opera en un local del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) —anteriormente una granja de animales—, indicó que, al finalizar el receso el estudiante de sexto de primaria se acercó al muro, que estaba agrietado y comenzó a empujarlo junto a unos compañeros. A pesar de que los demás estudiantes le advirtieron del peligro y se retiraron, el niño continuó jugando con el muro.

Tras el incidente, el estudiante de 13 años, identificado como José Adrián Cruz, fue asistido por una unidad del Sistema de Emergencia 9-1-1. Posteriormente, se le realizaron estudios y fue trasladado al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde está a la espera de ser operado.

De acuerdo con Michael Alcántara Corsino, hermano mayor del niño, se requiere una intervención urgente debido al estado de sus piernas. Comentó que están esperando la cotización del hospital para proceder, ya que la familia no cuenta con los recursos suficientes.

Reparación de la escuela

Este incidente ocurre luego de un levantamiento realizado por el FEDA y el Ministerio de Educación en el centro educativo, con miras a responder a la solicitud de las autoridades de la escuela para su acondicionamiento y reconstrucción.

La profesora Beatriz Jiménez comentó que la tarde de este viernes 11 de octubre se estaría reuniendo con representantes del distrito escolar para tratar este tema.

Diario Libre se hizo eco en septiembre de las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura de la escuela, tras una denuncia que hicieran las autoridades del centro, quienes además se quejaron por la falta de docentes.

En esa ocasión, la profesora de la comunidad Niurka Peña, quien ahora se desempeña como directora pese a no estar nombrada en el sistema educativo público, denunció que seis de los docentes que allí laboran no están nombrado, situación que aún no han sido resuelta.