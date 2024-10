Ministro de Educación Superior dice que fusión con Minerd será un proceso complejo

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, dijo este martes que la fusión entre este ministerio y el de Educación (Minerd), propuesta por el Poder Ejecutivo recientemente, es un proceso complejo que debe manejarse con tacto.

Tras finalizar la entrega de becas internacionales otorgadas por el gobierno marroquí, indicó que la unión de ambos ministerios debe ser llevada con cuidado por todos los miembros que conforman la comisión designada por el presidente Luis Abinader, de modo que no dañe la educación superior, "que va por buen camino".

Asimismo, comentó que no puede afirmar si la integración de estos ministerios sería "positiva" o no hasta tanto no se lleve a cabo el proceso.

Dijo que en la asamblea realizada la tarde de ayer con rectores universitarios y el ministro de Educación, Ángel Hernández, para tratar este tema, surgieron muchas perspectivas que fueron provechosas para el proceso.

Asimismo, destacó que la educación superior, la ciencia y tecnología ha ido avanzando favorablemente desde la creación de este ministerio, cuyo apoyo ha propiciado, además, el posicionamiento de universidades locales en rankings internacionales.

Postura del Minerd

El ministro de Educación, Ángel Hernández, indicó ayer que para que esta integración funcione debe procurar la calidad del sistema y ser orientada a la eficiencia continua.

Hernández dijo, además, que confía en que la comisión creada por el Poder Ejecutivo para estos fines tomará la decisión más favorable, señalando que con la fusión no están en riesgos los avances en ciencia y tecnología que se han logrado en la educación superior, ante las dudas señaladas en el panel al respecto.

Sus declaraciones fueron ofrecidas tras el Panel "Modelos de Gestión de Sistemas Educativos: Perspectivas Nacionales y Experiencia Internacionales", al que asistió como invitado.