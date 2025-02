Exministro de Portugal Nuno Crato dice que el currículo es vital para mejorar la educación

La educación mejora cuando los esfuerzos se concentran en tres ejes principales: el currículo, las evaluaciones y el apoyo a estudiantes con dificultades, según explicó el exministro de Educación y Ciencia de Portugal, Nuno Crato en una entrevista para Diario Libre.

En una visita oficial al país, con el objetivo de compartir sus experiencias en el ámbito educativo, Crato habló de factores de importancia dentro del sistema, subrayando que debe fortalecerse el currículo, debido a que es fundamental para saber la dirección que debe tomar la enseñanza y lo que los alumnos deben aprender.

Asimismo, señaló la importancia de las evaluaciones, nacionales e internacionales, como la prueba PISA, deben ser usada como una herramienta para diagnosticar lo que está funcionando en el aspecto pedagógico y que políticas pueden implementarse para el avance del sistema educativo.

El tercer eje consiste en brindar el apoyo necesario para impulsar a los estudiantes que presente dificultades en el proceso de enseñanza.

Adicionalmente, dijo que deben propiciarse las condiciones adecuadas en los centros educativos para el proceso de enseñanza y que no se pueden descuidar la formación profesional del docente, no solo en su área de enseñanza sino también en la estrategia que utilizan para enseñar.

"El aspecto de contenidos es muy importante porque no se puede enseñar matemáticas sin saber mucho de matemáticas, no se puede enseñar a leer si no se sabe mucho de la lengua o gramática. Después hay una parte didáctica que también es importante, y debe ser modernizada", puntualizó.

Pruebas Pisa

Crato indicó que las pruebas PISA, impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han sido una herramienta clave para evaluar el desempeño educativo en diferentes países. Sin embargo, aunque estos exámenes son valiosos para medir el estado de la educación no deben considerarse el único indicador del sistema educativo de un país.

Destacó que las pruebas permiten a las naciones compararse y reflexionar sobre su progreso, pero enfatizó que no evalúan todos los aspectos de la educación.

"Las personas les dan mucha relevancia, y sí debe darse mucha relevancia, pero se debe entender que son pruebas que se hacen cada tres años y que no evalúan todo", apuntó.

Dijo que las pruebas PISA son una herramienta útil para la toma de decisiones educativas, pero que los países deben complementarlas con evaluaciones internas para obtener un panorama más completo de su sistema educativo.

Fusión de los ministerios

El exministro indicó que siempre se forman debates respecto a la fusión de los ministerios de Educación, señalando que es un proceso que se ha llevado a cabo en algunos países, en unos ha funcionado y en otros no. Asimismo, estableció que la ventaja de esto es que se pueden concentrar los esfuerzos en temas relevantes para el sistema universitario y preuniversitario, como la formación de los maestros.

No obstante, citó como desventaja la dificultad de que una sola institución le diera la misma atención a todos los temas importantes.