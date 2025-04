Rector del Intec afirma que tragedia del Jet Set devela una "cultura de dejadez e incumplimiento"

El rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Julio Sánchez Maríñez, dedicó el discurso central de la septuagésima ceremonia de graduación de la academia a exhortar, a sus 911 graduandos, a fomentar una cultura de prevención y de cumplimiento ante el derrumbe del techo de la discoteca del Jet Set.

Las palabras de Sánchez Maríñez, pronunciadas por la vicerrectora de Administración y Finanzas del Intec, afirman que el incidente, que causó 232 víctimas mortales –entre ellos miembros de la comunidad educativa, familiares y allegados–, es el resultado de una "enfermedad social" que refleja la falta de "una cultura de tolerancia y desnudez ante el riesgo".

El discurso, que cita una reflexión anónima que le fue compartida al rector del Intec a través de las redes sociales, señala que la tragedia no debe verse como un hecho aislado, sino como el producto de "la cultura de lo provisional hecho eterno, la mentalidad del relajo disfrazado de viveza, el país donde se improvisa primero y se lamenta después".

"Mientras no ataquemos a fondo esta cultura, seguirán cayendo techos, seguiremos teniendo tragedias. Y ojalá que no ocurra aquello, que la tragedia de un mes se olvida por la tragedia del mes siguiente. Intec está dolido, aún está de duelo y angustia por lo que ha pasado y lo que pasará si no atacamos la cultura de dejadez e incumplimiento de normas y procedimientos, de asumir responsabilidades en tiempos oportunos", enfatizó el discurso.

Finalmente, hizo un llamado a los graduandos a asumir con compromiso ético sus nuevos retos profesionales, y los motivó a hacer parte de un cambio de prácticas hacia una previsión de combate oportuno a los riesgos y de cumplimiento con las responsabilidades asociadas.

"Ese es uno de los sellos distintivos que debe caracterizarnos como Intecianos", señaló.

Título póstumo a Aida Nicole Reyes

La academia también expresó su duelo por la muerte de la graduanda Aida Nicole Reyes, quien fuera atropellada en la avenida Winston Churchill el pasado 26 de febrero.

La joven se graduaría en la presente cohorte con honores Suma Cum Laude de la carrera de Mercadeo y Negocios Digitales.

El Intec entregó su título póstumo a los padres de la joven como una muestra de homenaje hacia la disciplina académica de la joven y en respeto a su memoria.

Graduandos

La septuagésima ceremonia de graduación del Intec entregó sus títulos de posgrado a 583 estudiantes y sus títulos de posgrado a 327 de ellos, para un total de 911 graduandos.

De ese total, 299 lograron concluir sus programas académicos con honores: 154 obtuvieron la distinción Suma Cum Laude, 91 se graduaron Magna Cum Laude y 54 egresaron Cum Laude.

En función de las carreras y maestrías cursadas, el 26.92 % de los graduandos corresponden al Área de Ingenierías; 25.49 % al Área de Ciencias de la Salud; 21.76 % al Área de Economía y Negocios; 20 % al Área de Ciencias Sociales y Humanidades; y 5.82 % al Área de Ciencias Básicas y Ambientales.

