Educa dice que el aumento salarial no se traduce en calidad educativa

La Acción Empresarial por la Educación (Educa) reafirmó lo expresado por el Ministerio de Educación (Minerd), de que las mejoras salariales no se traducen en la calidad educativa en la misma proporción, lo que, afirma, se ve reflejado en los resultados de las Pruebas Nacionales.

Según el informe "Situación del Personal Docente en el Marco del Presupuesto 2024", del Minerd, en las últimas tres décadas los resultados de estas evaluaciones en secundaria tuvieron una tendencia negativa del 0.09 %.

Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, indicó que, si bien ambos factores no han crecido en la misma medida, no se puede negar que hay cambios positivos en la educación, pero que no se corresponden con la inversión financiera.

En sus declaraciones, estableció que el factor docente es uno de los principales determinantes de la calidad educativa, citando a Hanushek y Rivkin en "Teachers, Schools, and Academic Achievement" (2006), que establece que las diferencias en la efectividad docente son responsables de una parte considerable de las variaciones en el logro de los estudiantes.

Asimismo, criticó el hecho de que el 1 % del salario de los docentes sea destinado al pago de la afiliación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la cual debería ser voluntaria; sin embargo, se descuenta de la nómina mensualmente.

Además, mencionó los compromisos adquiridos con la cooperativa de maestros (Coopnama), los cuales son descontados directamente del salario a través del Minerd, y que corresponden a un monto equivalente al 16.11 % de la nómina del personal docente y administrativo.

"El Minerd actúa como agente de retención de la Coopnama, institución que, por su naturaleza, no está regulada por la Superintendencia Financiera, y que, a juzgar por su patrimonio, de ser un banco se ubicaría en el podio de las instituciones financieras privadas del país", manifestó el director de Educa.

