Minerd y la Universidad de Cambridge acuerdan impulsar enseñanza del inglés en escuelas

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este miércoles que firmó un memorando de entendimiento con la Universidad de Cambridge para colaborar en el fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés en el sistema educativo dominicano.

Se hará a través de Cambridge University Press & Assessment, indica una nota de prensa de Educación.

El convenio tendrá una vigencia inicial de 36 meses y permitirá establecer convenios específicos según las oportunidades de colaboración que se identifiquen durante su implementación.

El ministerio dijo que el acuerdo, suscrito por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y representantes de la Universidad de Cambridge, sienta las bases para explorar mecanismos de cooperación que permitan mejorar los estándares de evaluación, la formación de docentes y la alineación de las políticas de enseñanza del inglés con estándares internacionales reconocidos.

"Esta alianza con Cambridge nos permite avanzar hacia una educación de calidad con estándares globales, brindando a nuestros estudiantes mayores oportunidades de aprendizaje y movilidad académica", expresó el ministro Luis Miguel De Camps.

Ambas instituciones también se comprometieron a mantener los principios de transparencia, integridad, respeto a la propiedad intelectual y cumplimiento de normas contra la corrupción, según lo establecido en el marco legal del Reino Unido y la República Dominicana.

Firmado en Londres

La firma de este acuerdo tuvo lugar en el marco de la visita oficial del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, a Londres, Reino Unido, donde participó en el Congreso Mundial de Educación "From Stability to Growth: Building Stronger, Bolder, Better Education Together", celebrado del 18 al 21 de mayo de 2025. Este evento internacional reunió a líderes educativos de todo el mundo para compartir estrategias innovadoras orientadas al fortalecimiento de los sistemas educativos post-pandemia.