Fallece Julio Sánchez Maríñez, rector del Intec

Falleció la mañana de este miércoles el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), doctor Julio Sánchez Maríñez.

La institución educativa informó que enfrentaba problemas de salud y recibía atenciones en el Centro Médico UCE, de Santo Domingo, al momento de su deceso. Tenía 72 años.

Le sobreviven su esposa, Mirna Germoso de Sánchez, y sus hijos Francis Sánchez Henríquez, Patricia Guerra del Conte y Edda Rodríguez Germoso.

El organismo designó a la vicerrectora de Administración y Finanzas, Alliet Ortega, como rectora en funciones, atendiendo a lasnormativas institucionales.

Honras fúnebres y suspensión de actividades

En un comunicado, la institución informó que las honras fúnebres de quien fuera el noveno rector del Intec se realizarán en la Funeraria Blandino Columbarios, ubicada en la avenida Gregorio Luperón, del Distrito Nacional, a partir de mañana, jueves 29 de mayo.

La Junta de Regentes y el Consejo Académico de la universidad declararon tres días de duelo institucional y se ordenó el izamiento de las banderas a media asta.

También, quedan suspendidas las labores académicas y administrativas el día jueves 29 de mayo para la realización de las honras fúnebres.

En un mensaje dirigido a toda la comunidad inteciana, Rosalina Perdomo, presidenta de la Junta de Regentes, afirmó que, "por primera vez, en sus 52 años de historia, el Intec vive la pérdida de su líder".

"Este hecho nos sorprende y enluta junto a su familia, amigos, equipo directivo, colaboradores, docentes, estudiantes y la amplia lista de sectores de la sociedad vinculados activamente al Intec", destacó la entidad.

Un legado que inspiró

Sánchez Maríñez, quien nació en Santo Domingo el 25 de octubre de 1952, fue electo noveno rector del Intec por la Junta de Regentes de la universidad en noviembre de 2020. Su toma de posesión se produjo el 19 enero de 2021.

Tras agotar un primer período de gestión fue ratificado en el cargo en 2023, para un segundo período que concluye en 2027.

Su gestión se caracterizó - subraya el comunicado- por el liderazgo en la definición de una Estrategia Institucional que posicionara a la universidad como aliada de preferencia de los sectores productivos, la investigación orientada a la búsqueda de soluciones a problemas reales del país y el trabajo cercano con los líderes estudiantiles para la toma de decisiones y validación de iniciativas.

Además, se distinguió por la implementación de iniciativas pioneras en el país como Learning Factory, un programa académico que vincula a los estudiantes en la resolución de problemas reales de empresas y la formación STEM, promoviendo las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas entre los estudiantes preuniversitarios.

Formación académica

Sánchez Maríñez se graduó de la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizó estudios de especialidad en Planificación y Administración de la Educación Superior en el Intec y un doctorado en Estudios Organizacionales y Gerenciales de la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany.

Tuvo una amplia experiencia en gestión educativa como director de secundaria del Colegio Dominicano De La Salle; secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones); y asistente de investigación y de enseñanza (teaching and research assistant) de importantes profesores de las Escuelas de Negocio y de Sociología de la State University of New York, en Albany.

Entre los años 2013 y 2020 se desempeñó como Rector del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu).

Fue gerente de programa del Componente de Desarrollo Gerencial y de Recursos Humanos de Cariforum (1996-1997), director técnico del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo (Pro-Reforma) del Banco Interamericano de Desarrollo (2006) y también tuvo experiencia en el sector privado como vicepresidente de Recursos Humanos (1992), vicepresidente de Apoyos e Infraestructura (1995) en el Banco BHD y presidente de la empresa Consultrain (1997-2008).

Amplia experiencia en diferentes instituciones vinculadas a la educación

Como docente, fue director de los Programas de Administración de Empresas y Mercadeo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y profesor de Teoría Organizacional en el postgrado en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) (2002).

En el Intec fue vicerrector de Investigación y Vinculación (2008-2013); decano del Área de Negocios (1994-1995); director ejecutivo de Educación Permanente y Divulgación Científica (1985-1986), e impartió docencia en programas de grado y postgrado tanto en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades como del Área de Economía y Negocios.

Tuvo una amplia experiencia en consultoría empresarial , gubernamental, para organismos internacionales y no gubernamentales, como facilitador, conferencista e investigador en diversos temas.

Además, es autor con publicaciones sobre capital humano, liderazgo, educación superior, gestión del talento, juventud y participación, análisis conductual, entre otros.

Fue miembro de diversas organizaciones internacionales como la American Management Association, secretario ejecutivo de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional (Reducar); Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente y miembro del Comité Coordinador del Programa Regional para el Desarrollo de la Profesión Docente en América Latina y el Caribe.

También fue miembro del Consejo Asesor de la Asociación de Universidades y Escuelas de Ingeniería de la Comunidad Europea (Ascug ).

A inicios de mayo pasado, fue designado por el presidente de la República como miembro de la Comisión Ejecutiva del Observatorio de Políticas Migratorias.