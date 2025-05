Despiden al rector del Intec: un mentor que trilló el camino hacia la excelencia educativa

La comunidad inteciana despidió la mañana del jueves al noveno rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Julio Sánchez Maríñez, considerado por la comunidad educativa como un mentor que dejó una huella imborrable en el sector académico nacional.

Durante los actos fúnebres, oficiados en la Funeraria Blandino de la Avenida Abraham Lincoln, miembros de la Junta de Regentes, fundadores del Intec, así como integrantes del cuerpo docente, administrativo y de la comunidad estudiantil, rindieron guardia de honor al fenecido rector.

Su semblanza fue compartida por el doctor José Joaquín Puello, miembro fundador de esa universidad, quien esbozó su gratitud y respeto hacia el servicio del fenecido rector y resaltó sus ideales, conectados profundamente con la identidad inteciana.

Honras fúnebres

"Hoy despedimos con un listón negro en el alma a un gran dominicano", dijo, al tiempo que expresó que el legado de Sánchez Maríñez debe ser emulado por todos.

Alliet Ortega, rectora en funciones de la universidad, pronunció unas palabras en homenaje a quien describió como "un gran líder, un gran padre, un gran esposo, un gran amigo, un gran dominicano y un extraordinario ser humano".

Afirmó que la pérdida de Sánchez Maríñez deja un vacío inmenso en la comunidad inteciana.

"Se nos ha ido nuestro rector, en plena marcha. Su partida deja un vacío, no solo en nuestra colmena, sino en la Educación Superior y en toda la sociedad dominicana", puntualizó.

La también vicerrectora de Administración y Finanzas exhortó a los presentes a quedarse con el legado de valores y enseñanzas de Sánchez Maríñez, así como con el firme deseo de dar continuidad a sus ideales.

"Que nuestro país pueda avanzar hacia el desarrollo tan anhelado por todos, que nuestro sistema educativo despierte y se convierta en el motor de crecimiento que tanto soñamos, y que, como parte de esta comunidad, sigamos construyendo ese Intec del futuro", indicó.

Colaboradores del Intec, así como personalidades del ámbito gubernamental y empresarial acudieron al último encuentro con Sánchez Maríñez, quien falleció a los 72 años, tras padecer quebrantos de salud.

También rindieron homenaje al académico el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; Odile Camilo, rectora de la Universidad Iberoamericana (Unibe); Franklyn Holguín Haché, rector de Unapec; Rafael Teijeiro, rector de INCE; así como miembros de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), de la que Sánchez Maríñez fue miembro.

El grupo permaneció por turnos de dos minutos alrededor del féretro, de pie, como símbolo de respeto y honra, en representación de toda la comunidad inteciana.

También rindieron guardia de honor estudiantes y egresados de la universidad, quienes, al dedicar unas palabras al rector destacaron su política de puertas abiertas y su capacidad de escucharlos para elaborar juntos planes para el presente y futuro de la universidad.

Quienes asistieron al funeral le recordaron por su carácter inquebrantable e incansable determinación de posicionar a la universidad como un referente importante en la región latinoamericana, labor respetada y admirada por autoridades nacionales e internacionales.

Su historia

El fenecido rector nació en Santo Domingo, el 25 de octubre de 1952.

Se caracterizó por el liderazgo en la definición de una estrategia institucional que posicionara a la universidad como aliada de preferencia de los sectores productivos, la investigación orientada a la búsqueda de soluciones a problemas reales del país y el trabajo cercano con los líderes estudiantiles para la toma de decisiones y validación de iniciativas.

A sus 72 años, fue distinguido por la implementación de iniciativas pioneras en el país como Learning Factory, un programa académico que vincula a los estudiantes en la resolución de problemas reales de empresas y la formación STEM, promoviendo las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas entre los estudiantes preuniversitarios.

Se graduó de la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizó estudios de especialidad en Planificación y Administración de la Educación Superior en el Intec y un doctorado en Estudios Organizacionales y Gerenciales de la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany.

Tuvo una amplia experiencia en gestión educativa como director de secundaria del Colegio Dominicano De La Salle y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

También fue asistente de investigación y de enseñanza (teaching and research assistant) de importantes profesores de las Escuelas de Negocio y de Sociología de la State University of New York, en Albany. Entre los años 2013 y 2020 se desempeñó como rector del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu).

En el Intec fue vicerrector de Investigación y Vinculación (2008-2013); decano del Área de Negocios (1994-1995); director ejecutivo de Educación Permanente y Divulgación Científica (1985-1986), e impartió docencia en programas de grado y postgrado tanto en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades, como del Área de Economía y Negocios.

Fue electo noveno rector de esta universidad por la Junta de Regentes de la universidad en noviembre de 2020, su toma de posesión se produjo el 19 enero de 2021. Tras agotar un primer período de gestión fue ratificado en el cargo en 2023, para un segundo período que concluye en 2027.