Ansiedad y miedo: emociones que invaden a quienes terminan la secundaria y buscan un nuevo camino

La vida de adulto: una etapa que genera miedo, ansiedad e incertidumbre en jóvenes de 17 años -según sus testimonios- que se enfrentan a la encrucijada de: "¿y ahora qué sigue?".

Aun confrontando las vicisitudes de la adolescencia, estos estudiantes que están finalizando la secundaria, tienen que decidir cuál sería la carrera que cursarán por los próximos años y qué harán para su sustento económico.

"Solía tener claro qué era lo que quería, pero ahora mismo estoy en un punto en el que no sé realmente qué quiero hacer luego de graduarme, es decir, sí quiero estudiar y trabajar, pero tengo la incertidumbre de no saber qué estudiar ni si en lo que elija me irá bien, si tendré un buen futuro después de todo", expresó Selimar González, una estudiante de secundaria.

Mientras que Aurelis comentó que no sabe qué carrera escoger, aunque algunas les llaman la atención. Quiere emprender en un proyecto que le guste y que le permita continuar estudiando, sin embargo, teme no tomar la decisión académica correcta.

"Realmente predominan muchas emociones cuando pienso en mi futuro, pero la que más predomina es el miedo, al pensar que los jóvenes a veces no tenemos tantas oportunidades (laborales), o por el simple hecho de pensar en el fracaso o elegir mal mi futuro, eso me aterra", puntualizó.

Al igual que ellas, otros tres estudiantes entrevistados por Diario Libre, hablaron sobre los miedos que les atormentan en este momento de sus vidas. Aunque algunos tienen claro qué carreras desean estudiar y pretenden iniciar sus estudios superiores de inmediato, esto no los exime de sentir un profundo temor por el mañana.

También siente ansiedad

Otras perspectivas son la de Carlos, Framery y Camila, quienes tienen claro qué quieren estudiar. Los dos primeros se irán por el área de medicina, y la última por Negocios Internacionales y Ciencias de Datos. No obstante, comparten la misma emoción que sus compañeros: ansiedad.

"Siento ansiedad al infinito, ya que es sumamente complicado pensar a los 17 años qué voy a hacer el resto de mi vida que me guste y que al mismo tiempo logre sustentar todos mis gastos. Mi duda más frecuente es: ¿Y si termino pidiendo limosna debajo de un puente?", subrayó.

Recomendaciones

Geovanny Rosado, psicóloga vocacional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), recomendó a los estudiantes asistir a una orientación vocacional como medida para reducir la ansiedad que puede provocar el proceso de elegir una carrera universitaria. Esta orientación puede recibirse tanto en el centro educativo donde cursan sus estudios como de forma externa.

Rosado explicó que "la falta de información es una de las principales causas de ansiedad en esta etapa", y por eso es fundamental que los estudiantes busquen orientación en las fuentes adecuadas.

Asimismo, señaló que el miedo al fracaso, la inseguridad y los temores relacionados con el futuro representan los retos más grandes que enfrentan los jóvenes en este proceso.

"Es realmente un desafío para el estudiante, porque atraviesa muchas emociones encontradas. Está por enfrentarse a un nuevo nivel, a un espacio físico distinto, con compañeros y exigencias nuevas, lo cual genera incertidumbre", indicó.

La especialista señaló que el cambio de entorno también influye en el estado emocional del estudiante.

"Van a dejar atrás años compartiendo con los mismos compañeros, en un plantel que conocían, con docentes familiares, un sistema conocido e incluso una rutina de vestimenta. Ahora deben adaptarse a algo completamente nuevo, lo que naturalmente provoca inseguridad y temor", añadió.

Advirtió además que muchos estudiantes eligen una carrera por influencia familiar o presión externa, más que por vocación.

"He recibido muchos casos de jóvenes que deciden ser abogados, ingenieros o médicos solo porque en su familia hay profesionales de esas áreas. Esta situación es más común que la de aquellos que buscan orientación porque no saben qué estudiar", afirmó.