Entregan útiles escolares a 200 niños de diferentes comunidades en Santiago

Mochilas, cuadernos y lápices, parte de los útiles escolares. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, encabezó este miércoles una jornada de entrega de útiles escolares, beneficiando a más de 200 niños de distintos sectores del municipio Santiago de los Caballeros, como parte de las acciones de apoyo al inicio del nuevo año escolar.

Según explicó Santos, la iniciativa busca aliviar la carga económica de las familias con menos recursos.

“Cada niño se fue con su mochila de buena calidad, con sus cuadernos, lápiz y lapicero. Quiere decir que también ese ha sido un descargo económico para los padres”, indicó la funcionaria.

Los beneficiarios proceden de distintas comunidades, tales como:

Santiago Oeste

Oeste Hato del Yaque

Los Cocos de Jacagua

La Herradura y la Zona Sur

También se distribuyeron útiles a través de juntas de vecinos e instituciones que trabajan con la niñez, como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

“Trabajamos sobre 200 niños aproximadamente. Teníamos para 250, pero llegaron solamente aproximadamente 200”, precisó Santos.

Llamado a los padres

Adicionalmente, Santos hizo un llamado a la participación activa de los padres en el proceso educativo de sus hijos.

“Aprovechamos también para pedir a los padres que entiendan que el maestro ni el Estado sólo pueden mejorar la calidad de la educación. La calidad se mejora cuando los padres somos parte del proceso educativo”, afirmó.

La entrega forma parte de una iniciativa que la Gobernación realiza cada año con el objetivo de contribuir a la preparación escolar de la niñez en sectores vulnerables de la provincia.