El Gobierno promete entregar 1,265 nuevas aulas para el inicio del año escolar

De izquierda a derecha: el presidente Luis Abinader, el ministro Luis Miguel de Camps (i) y el ingeniero Roberto Herrera. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

Para responder al déficit de aulas del sistema de educación pública, el Gobierno dominicano prometió que entregará 1,265 aulas para el inicio del año escolar.

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, aseguró este jueves que el programa "Aulas 24/7", encargado de la construcción y remozamiento de salones educativos para este ciclo escolar, sobrepasó su meta de 1,100 aulas.

"El plan 24/7 prometió para el nuevo año escolar no menos de 1,100 aulas. Vamos a sobrepasar la cantidad, porque se van a entregar 1,265 nuevas aulas", dijo.

El ingeniero añadió que se están instalando 302 nuevas aulas móviles durante este mes de agosto, y que entre septiembre y octubre se instalarán otras 275. El inicio del año escolar está programado para el 25 de agosto.

Jornada extendida

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que desde 2020 hasta la fecha, el programa de jornada extendida en las escuelas se ha incrementado, y actualmente hay 205,000 estudiantes más en esta modalidad.

El funcionario anunció que este año escolar se agregarán 36 centros educativos con horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes, lo que implica un aumento en la cantidad de beneficiarios.

También informó que 124,000 docentes han recibido capacitación en el enfoque pedagógico STEAM, es decir, las asignaturas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.

"Por primera vez, más de 124,000 docentes están recibiendo formación en estas materias para que tengan estas herramientas y las puedan integrar no solamente como una materia aparte, sino dentro del proceso de aprendizaje", dijo.

Educación inicial

El Gobierno aclaró que no es la primera vez que se admiten estudiantes de tres a cinco años en la implementación del programa de educación inicial.

El presidente Luis Abinader indicó: "Desde el 2022 hay el diseño y estamos construyendo aulas iniciales, y se ha podido triplicar la cantidad de aulas iniciales para niños de 3 a 5 años, que es uno de los aspectos que va a cambiar la educación en la República Dominicana".

El mandatario destacó que, durante su gestión, se han entregado 80 estancias del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

La confusión, según el ministro de Educación, se debe a que se anunció la semana pasada que este año la matrícula estudiantil aumentará en un 30 %, por la cantidad de niños y niñas que se sumarán al sistema en esa modalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/whatsapp-image-2025-08-07-at-120131-pm-f0ef002c.jpeg 7/8/2025. La prensa aborda al presidente Luis Abinader y al ministro Luis Miguel de Camps (c) en la sede del Ministerio de Educación sobre el inicio del año escolar. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

"No todo comienza y termina ese día"

Por tercera semana consecutiva, el presidente Luis Abinader acudió a la sede del Ministerio de Educación para dar seguimiento al inicio del año escolar.

En este encuentro, el ministro de Educación y el mandatario reiteraron que los preparativos para el 25 de agosto marchan de acuerdo con lo planeado.

"Recordar que cualquier inconveniente que se pueda presentar lo vamos a atender como se ha hecho en los últimos años... Porque no todo comienza y termina ese día, sino que es simplemente un paso importante; pero a partir de allí vamos a seguir profundizando en el desarrollo del área escolar", dijo De Camps.

Entre las medidas con las que el Gobierno busca garantizar el éxito del inicio del año escolar, señalaron que están "prácticamente concluidos" los nombramientos de profesores, avanza la distribución de la utilería escolar y continuarán con la inauguración de aulas.