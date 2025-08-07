Ideice y el CND firman acuerdo para concientizar sobre uso de drogas en estudiantes

Jesús Andújar Avilés, director ejecutivo del Ideice, y Alejandro de Jesús Abreu, presidente del CND, en la firma del acuerdo para concientizar sobre uso de drogas en estudiantes ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) y el Consejo Nacional de Drogas (CND) firmaron un acuerdo orientado al desarrollo de programas de prevención, educación y concienciación sobre el uso de sustancias prohibidas en las escuelas públicas a nivel nacional.

Con este convenio, el CND se compromete al diseño e implementación de programas educativos, talleres, capacitaciones y campañas de concientización dirigidas a estudiantes, familias, personal educativo y técnicos del Ideice.

Mientras que, el Ideice desarrollará investigaciones y facilitará el acceso a espacios de divulgación, apoyará las campañas del consejo y creará sistemas de monitoreo y reporte que permitan la intervención con datos y evidencias científicas.

El acuerdo fue suscrito por Jesús Andújar Avilés, director ejecutivo del Ideice, y Alejandro de Jesús Abreu, presidente del CND, quienes, en presencia de autoridades de ambas entidades, ponderaron el alcance del convenio en el salón de conferencias del Ideice.

Andújar Avilés expresó que la firma reforzará una alianza estratégica que dio sus primeros pasos con la presentación de los resultados de la investigación sobre el Programa de Habilidades Parentales del Ministerio de Educación (Minerd) el pasado mes de abril.

"Hoy sellamos un compromiso con el presente y el futuro de nuestro país. Además, reconoce que la calidad educativa no puede desvincularse de la salud emocional, física y social de nuestros estudiantes", puntualizó.

Manifestó que el convenio, con una duración de cinco años, fortalecerá también el repositorio de investigaciones del Ideice, con la generación de datos precisos en materia de prevención para los investigadores, lo que se constituye en herramientas significativas para la toma de decisiones basadas en evidencias científicas en el sector educativo.

El presidente del consejo expresó: "Las relaciones de cooperación y la alianza institucional que hemos venido construyendo desde hace meses con el Ideice alcanzan hoy un nuevo nivel con la firma de este convenio, el cual permitirá elevar la calidad del servicio de formación que ofrecemos desde el Consejo".

"También, posibilitará que los equipos técnicos de ambas instituciones trabajen de manera conjunta en la creación de modelos pedagógicos más efectivos, orientados a la correcta generación, análisis y estructuración de datos, que nos ayuden a fortalecer y crear mejores estrategias de prevención", agregó el presidente del CND.

Alcance del acuerdo

Con este acuerdo, además de los estudiantes, el personal del Ideice serán beneficiados también con cursos, conversatorios y materiales educativos.

Asimismo, el CND colaborará con el Ideice en la implementación de campañas de concientización sobre los riesgos físicos y emocionales del consumo de sustancias prohibidas. Además, brindará su asesoría experta para detectar y responder a riesgos emergentes en las comunidades educativas.

Mientras que el Ideice facilitará las revistas especializadas, precongresos y El Congreso Internacional Ideice divulgar hallazgos de relevancias relacionados con el quehacer educativo del CND.