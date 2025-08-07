"No hablamos mucho, nos gusta mostrar resultados", dice ministro de Educación de Luis Miguel Camps

Luis Miguel De Camps, ministro de Educación, protagoniza la primera edición de #LaMesaza ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación Luis Miguel De Camps indicó este martes que prefiere que los resultados hablen por él: "No hablamos mucho, nos gusta mostrar resultados, pero también estamos aprendiendo que se debe ir mostrando el proceso".

Este jueves, durante la primera edición de LaMesaza, un nuevo espacio de análisis y conversación estratégica impulsado por GALA Media Group, el titular del Minerd estableció que el éxito de la gestión educativa requiere un enfoque colectivo.

"Necesito que me ayuden, debemos trabajar en conjunto de manera significativa. Si fracasamos en la gestión, fracasó el país".

"La educación es una de las partes más importantes de un gobierno" y reconoció la necesidad de asumir una actitud de conciliación y diálogo desde su llegada al cargo.

Asimismo, destacó que para lograr resultados sostenibles se necesita continuidad más que estabilidad, ya que los impactos reales en educación no se evidencian antes de cinco años.

"Una de las cosas que he aprendido rápidamente en educación es que esta es una de las carteras donde la continuidad es más importante que la estabilidad. Para empezar a ver un impacto, incluso negativo, se necesitan al menos cinco años. Sin continuidad, es difícil transformar verdaderamente el sistema", puntualizó.

Prioridades del gobierno

De Camps también se refirió a las tres prioridades educativas del gobierno, que calificó como "ultra prioritarias": el fortalecimiento y expansión de la educación inicial con estructuras adecuadas, la reducción de los costos educativos, así como la ampliación de la oferta académica en educación técnica, profesional y vocacional.

Además, hizo un llamado a los medios de comunicación a jugar un rol activo en esta ruta de cogestión, en la que convergen cinco pilares fundamentales: los estudiantes, los maestros, los padres, los actores de la sociedad civil y los actores gubernamentales, según explicó.

En el programa participaron también Persio Maldonado, director ejecutivo del periódico El Nuevo Diario; Ángel Laureano, director de Color Visión; Ysaac Villa, gerente general de Cachicha; Elianta Quintero, presentadora del Noticiero Estelar Telemicro; Abel Guzmán, comentarista de El Gobierno de la Mañana; Colombia Alcántara, productora y conductora de Al Tanto TV; Iluminada Muñoz, directora de prensa de la Z-101 y presentadora de CDN; Ernesto Jiménez, coordinador de Rumbo de la Mañana; y Héctor Romero, director del medio digital De Último Minuto.