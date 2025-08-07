Con parálisis cerebral y a los 39 años, mujer logra graduarse de bachiller con honores en Santiago

Esmely Masiel Olivo Sánchez, de 39 años, se graduó de bachiller desafiando las limitaciones de una parálisis cerebral. ( FUENTE EXTERNA )

A los 39 años, Esmely Masiel Olivo Sánchez se graduó de bachiller en la provincia Santiago, desafiando las limitaciones de una parálisis cerebral que la acompaña desde su nacimiento.

Lo logró tras seis años de estudios en el Centro APEC de Educación a Distancia (Cenapec), con el respaldo de su familia y el acompañamiento de sus docentes.

Olivo Sánchez fue una de las 159 personas que participaron en la ceremonia de graduación de la institución educativa, y una de las dos que recibió distinción de honor por su desempeño académico.

La condición de Esmely fue producto de una falta de oxígeno durante el parto en el año 1986. Desde entonces, ha requerido cuidados especiales y una atención constante por parte de su familia.

A pesar de sus limitaciones motoras y de comunicación, completó sus estudios con un seguimiento cercano de parte de sus parientes.

"Nunca pensamos rendirnos"

Brunilda Sánchez, madre de la graduada, valoró el esfuerzo realizado por su hija para alcanzar esta meta.

"Orgullosa, súper orgullosa de ella, por las metas que ha cumplido. Ha enfrentado muchas dificultades en este proceso. Ha realizado un gran trabajo, mucha dedicación", expresó.

Según relató, el proceso de aprendizaje fue largo y exigente. "Lo más difícil fue que aprendiera su clase, que estudiara. Todo un esfuerzo. Pero nunca, nunca pensamos rendirnos", agregó.

También señaló que Esmely no se comunica mediante lenguaje de señas, pero que la familia ha desarrollado formas propias para entenderla.

"Ella entiende, y yo, especialmente, la entiendo. Si hay otra persona que no la comprende, pues yo estoy ahí", dijo la progenitora.

Por su parte, Nory Sánchez, tía de la graduada, también acompañó de cerca el proceso académico: "Estoy cumpliendo con algo que le prometí a Esmely. Porque al ver tanto esfuerzo que esa niña hacía y el deseo que tenía de aprender, de graduarse, no podía quedarme de brazos cruzados", afirmó.

Recordó que desde temprana edad su sobrina expresaba interés por estudiar, a pesar de las dudas que podían surgir en su entorno. "Ella hablaba mucho de eso. Y esa niña nunca se quitó de la mente prepararse y estudiar", relató.

Cenapec

Cenapec, la institución donde Esmely realizó sus estudios, fue fundada en 1972 y ha formado a más de 655 mil personas, muchas de ellas provenientes de sectores vulnerables. Su modelo educativo flexible facilita el acceso a la educación para jóvenes y adultos fuera del sistema escolar tradicional.

Esmely Olivo continúa recibiendo chequeos médicos anuales y permanece acompañada por su familia, que ha sido un pilar fundamental en su desarrollo personal y académico.