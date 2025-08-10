El fondo Alexandra Grullón se prepara para anunciar su primer paquete de becas

La presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba Segura de Grullón, anunció que en cuestión de días se dará a conocer un primer paquete de becas universitarias y artísticas destinadas a niños huérfanos, hermanos que han perdido a sus familiares y esposas que han quedado viudas.

Las becas estarán dentro del fondo creado en honor a su hija Alexandra María Grullón, fallecida por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, el pasado 8 de abril. Tiene como propósito brindar apoyo educativo a quienes más lo necesitan.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Melba compartió varias fotografías junto a su hija Alexandra, y su yerno, el hijo del político Eduardo Estrella, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, también fallecido en el hecho.

En su mensaje, Melba escribió: "Y avanza el tiempo hasta los cuatro meses sin yo siquiera sentir lo que es día o noche, mañana o tarde, lunes o viernes; el vacío que sentimos tus amigos y familiares se hace cada vez más inmenso, mi hija. ¿Recuerdas aquellos aretes que tanto deseabas? Pues yo te los había comprado y envuelto como regalo sorpresa para tu cumpleaños. Aquí estarán como un símbolo de que fuimos, somos y seremos una".

Sobre el Fondo

El Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón firmará acuerdos con centros educativos en toda la República Dominicana, quienes serán los encargados de seleccionar a los candidatos más necesitados, especialmente aquellos que hayan sido afectados por la tragedia del Jet Set, para presentarlos al fondo para su aprobación.

También se designó un Comité Gestor encargado de formalizar las operaciones y asegurar que las primeras becas sean anunciadas pronto.

La iniciativa está comprometida a ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan, impulsando la educación y las artes en el país, tal como Alexandra lo soñó antes de su partida.