Lanzan EducaSID, plataforma digital para enseñar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en RD

La presidenta ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, durante la presentación de la plataforma digital EducaSID. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo SID y el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) presentaron la primera plataforma digital del país dedicada a la enseñanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

A través de una nota de prensa, se informó que la iniciativa, desarrollada por Grupo SID bajo el marco de su programa EducaSID, está dirigida a maestros y estudiantes del nivel primario, específicamente entre los 6 y 12 años de edad.

El objetivo es ofrecer herramientas interactivas, accesibles y alineadas con las demandas del siglo XXI, que promuevan el aprendizaje dinámico.

"Creemos que la educación transforma. Pero no cualquier educación. Apostamos por una que enseñe a pensar, a cuestionar, a cuidar y a proponer. Una educación que siembra conciencia, criterio y propósito", expresó Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva de Grupo SID, durante la presentación del proyecto.

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, agregó que la plataforma no solo aporta recursos audiovisuales, juegos y contenidos pedagógicos sino que también refuerza la capacidad de formar ciudadanos creativos y comprometidos con su comunidad.

¿Cómo acceder?

El portal oficial del Minerd contará con un acceso directo a la plataforma a través de un banner , redirigiendo al sitio EducaSID.com.do, donde los docentes podrán acceder a recursos didácticos, guías prácticas, así como contenidos audiovisuales diseñados para enriquecer su labor y transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con EducaSID se busca romper barreras geográficas y promover una educación más equitativa, inclusiva y con impacto real, democratizando el aprendizaje sobre los grandes desafíos globales.

El propósito es formar a más de 20,000 estudiantes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2028, contribuyendo de manera directa a la meta siete del ODS 4, que busca garantizar una educación de calidad con enfoque en sostenibilidad, sin dejar a nadie atrás.