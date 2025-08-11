Minerd interviene centros escolares en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal

La jornada incluyó la rehabilitación y remozamientos de varias escuelas. ( FUENTE EXTERNA )

Varios planteles escolares fueron intervenidos en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, "con el objetivo de atender las necesidades estructurales para el próximo año escolar, que inicia el 25 de agosto".

La intervención fue realizada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) y en coordinación con la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de San Francisco de Macorís.

La jornada incluyó la rehabilitación y remozamientos de los centros educativos, indica una nota de prensa.

Centros intervenidos

Manuel María Castillo

Escuela Básica Padre Brea

Los Balbi

Las Caobas

Escuela Isidro Antonio Estévez

Politécnico Vicente Aquilino Santos

Escuela Primaria Adelaida Pérez Vega

Escuela de Villa Amaro en Salcedo

Las labores se hicieron en el marco del Plan Aulas 24/7 y Mantenimiento 24/7, que ejecuta el Gobierno a través de la DIE.

El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D’ Óleo, destacó que la intensificación de las labores de mejora y remozamiento en los distritos escolares de la región, forma parte de una estrategia prioritaria del Minerd, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

"En nombre del ministro Luis Miguel de Camps venimos aquí con la finalidad de no hacer muchos discursos, sino con la intención de seguir anunciando las intervenciones concretas que como demandas prioritarias tenemos en el Ministerio de Educación y la Dirección de Infraestructura Escolar", subrayó el viceministro.

Infraestructura Escolar

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/escuelas-2-fdc99a43.jpg (FUENTE EXTERNA)

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, informó que, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en reuniones anteriores, se han instalado dos empresas constructoras en la zona y brigadas de emergencia para trabajar de manera conjunta con la Dirección Regional 07 del Minerd y el acompañamiento de la ADP para priorizar los centros que están siendo intervenidos desde esta semana.

"Quiero decirles, que estas empresas y las brigadas no se van de aquí hasta que esas prioridades que son importantísimas para iniciar el año escolar estén resueltas", aseguró el funcionario.

Robert Frías, presidente de la ADP en la seccional de la Provincia Duarte, propuso la creación de una comisión de seguimiento a las obras, con el objetivo de garantizar que ningún centro quede sin intervención cuando lo requiera.

“Sabemos que no todo podrá resolverse de inmediato, porque una escuela no se construye en uno o dos días. Pero depositamos nuestra esperanza en que estas obras inicien lo antes posible y se evidencie un trabajo continuo y comprometido”, indicó el dirigente magisterial.

Reanudación de los trabajos dentro del Plan 24/7

En los recorridos encabezados por el Viceministro Francisco D’Óleo y el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, tras visitar el centro Los Balbi de 28 aulas en el sector La Madeja en San Francisco de Macorís, se dispuso la reanudación de los trabajos dentro del Plan 24/7 para acelerar su terminación tras 12 años paralizados.

La agilización de los trabajos de terminación del plantel Isidro Antonio Estévez de 10 aulas, ubicado en la comunidad Blanco Arriba del municipio de Tenares en la provincia Hermanas Mirabal, "el cual lleva alrededor de 12 años en construcción y se encuentra avanzado en un 90 %, por lo que Herrera indicó estará listo en 15 días para ser incorporado al nuevo año escolar.

Asistentes a la jornada

En la jornada también participaron la gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortéz; el director regional 07, Wilson Ortega; el ingeniero Aarón Hernández, encargado regional Nordeste de Infraestructura Escolar; representantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE); miembros de la comunidad educativa y otras autoridades locales.