Transporte escolar en Santiago
Transporte escolar en Santiago

Ponen en funcionamiento nuevas unidades del transporte escolar en distritos de Santiago

La inversión garantizará el acceso a la educación en los sectores Baitoa, Cienfuegos

    Expandir imagen
    Ponen en funcionamiento nuevas unidades del transporte escolar en distritos de Santiago
    Un autobus del Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE), estacionado. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Educación informó este miércoles que incorporó 14 nuevos autobuses de transporte escolar en Santiago, destinados a mejorar la cobertura gratuita en cinco distritos educativos, a partir del período 2025-2026.

    Los vehículos, entregados por el ministro Luis Miguel De Camps, permitirán ampliar las rutas escolares en beneficio de miles de estudiantes de los distritos 08-03, 08-04, 08-05, 08-07 y 08-09, ubicados en distintas zonas urbanas y rurales del municipio y la provincia.

    Durante el acto de recepción, Pedro Pablo Marte Gutiérrez, director regional de Educación, destacó la importancia de esta inversión para garantizar el acceso a la educación en los siguientes sectores:

    • Puñal
    • Baitoa
    • Cienfuegos
    • Hato del Yaque
    • Bella Vista
    • La Canela
    • Tamboril y Navarrete

    Agradecimiento

    Marte Gutiérrez agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro De Camps "por su compromiso con una educación más inclusiva y por contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad estudiantil".

    También participaron los directores distritales Richard Báez (08-03), Rafael Liriano (08-04), Robert Rosario (08-05), Jacquelín Peña Pérez (08-07) y el coordinador regional de Descentralización, Sergio Guzmán.

    Los nuevos autobuses, que operan con gasoil, están diseñados para facilitar el acceso a zonas altas y apartadas, donde el transporte representa un desafío diario para muchos estudiantes.

