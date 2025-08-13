Ponen en funcionamiento nuevas unidades del transporte escolar en distritos de Santiago

Un autobus del Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE), estacionado. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Educación informó este miércoles que incorporó 14 nuevos autobuses de transporte escolar en Santiago, destinados a mejorar la cobertura gratuita en cinco distritos educativos, a partir del período 2025-2026.

Los vehículos, entregados por el ministro Luis Miguel De Camps, permitirán ampliar las rutas escolares en beneficio de miles de estudiantes de los distritos 08-03, 08-04, 08-05, 08-07 y 08-09, ubicados en distintas zonas urbanas y rurales del municipio y la provincia.

Durante el acto de recepción, Pedro Pablo Marte Gutiérrez, director regional de Educación, destacó la importancia de esta inversión para garantizar el acceso a la educación en los siguientes sectores:

Puñal

Baitoa

Cienfuegos

Hato del Yaque

Bella Vista

La Canela

Tamboril y Navarrete

Agradecimiento

Marte Gutiérrez agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro De Camps "por su compromiso con una educación más inclusiva y por contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad estudiantil".

También participaron los directores distritales Richard Báez (08-03), Rafael Liriano (08-04), Robert Rosario (08-05), Jacquelín Peña Pérez (08-07) y el coordinador regional de Descentralización, Sergio Guzmán.

Los nuevos autobuses, que operan con gasoil, están diseñados para facilitar el acceso a zonas altas y apartadas, donde el transporte representa un desafío diario para muchos estudiantes.