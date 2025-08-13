Educación Superior entrega 8,000 becas nacionales a estudiantes dominicanos

El ministro de Educación Superior Franklin García Fermín durante la entrega de becas nacionales ( FUENTE EXTERNA )

"Ustedes, jóvenes becados, no sólo reciben hoy un papel por su nombre, reciben una oportunidad de oro, una oportunidad que conlleva responsabilidad" dijo el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Franklin García Fermín durante la entrega de becas nacionales.

En una ceremonia realizada en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el ministro, en compañía de rectores de algunas universidades locales, entregó 8,000 becas a estudiantes dominicanos.

García Fermín exhortó a los estudiantes a esforzarse en el proceso de formación y retribuir el conocimiento al país, "cada hora de estudio, cada proyecto, cada examen superado le da también un compromiso con el país".

De acuerdo con el titular del Mescyt, en estas convocatorias se priorizó las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y se tomó en cuenta las provincias estratégicas y los programas alineados con las demandas del sector productivo nacional.

García Fermín informó que desde el 2020 hasta la fecha se han entregado más de 50,000 becas nacionales e internacionales y señaló que en estas convocatorias han desarrollado una serie de medidas para dar prioridad a las provincias más deprimidas, impactando en su desarrollo social, económico y educativo del país.

"Hoy, como parte de esa celebración, entregamos 8,000 nuevas becas nacionales para estudios de técnico superior, grado y posgrado en todas las áreas del conocimiento, y en todas las instituciones de educación superior de nuestro país", informó.

Becados

Los becarios provienen de diferentes provincias, entre ellas: Barahona, San Juan, Dajabón, Azua, Peravia, Monseñor Nouel, Bahoruco, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, Puerto Plata, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, La Vega y Santo Domingo.

Entre las especialidades que cursarán los becarios se encuentran la licenciatura en comunicación digital, maestría en educación inclusiva y atención a la diversidad, maestría en diseño curricular, arquitectura, comunicación social y medios digitales, maestría en gestión municipal, ingeniería de sistemas computacionales, matemáticas, medicina, odontología, entre otras