Niño con discapacidad en La Romana seguirá escolarizado tras denuncia de su madre, dice Conadis

El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) ofreció este jueves una respuesta a la denuncia realizada por la señora Arelis Rijo de Jesús, residente en La Romana, sobre la necesidad de un centro educativo para su hijo J.J.A.R., quien padece Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDH), epilepsia y un trastorno de neurodesarrollo.

De acuerdo con lo informado por el Conadis en una nota de prensa, la encargada de la División Educativa de la institución Alfonsina de la Cruz realizó un levantamiento de información para evaluar la situación y dar solución efectiva al caso.

"Que gracias a esta gestión la demanda ha sido cubierta y el niño continuará recibiendo la educación y los cuidados que necesita", estableció el comunicado.

La nota informó que esta acción fue posible gracias a la colaboración de la Regional 05 del Centro de Atención a la Diversidad (CAD) del Ministerio de Educación (Minerd), la Alcaldía de La Romana, en la persona de su alcalde Eduardo Kery Metiever, y el Centro Educativo Hogar del Niño, institución que ha mantenido un apoyo integral al menor y a sus hermanos durante varios años.

Denuncia de la madre

Hace algunos días fue difundido un video en redes sociales en el que Rijo de Jesús denunciaba que luego de que su hijo estuviera recibiendo educación en los últimos nueve años en el Hogar del Niño, el centro educativo le informó que no podría continuar con la escolarización del estudiante.

Ante la frustración, la madre realizó un video en el que hacia un llamado al presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, denunciando que el centro se negaba a reintegrarlo.

En el audiovisual, Arelis solicita que se le ayudara con su vástago, quien requería apoyo, señalando que ella no contaba con los recursos económicos para cubrir los gastos derivados de las enfermedades de su hijo.