×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Leonel Fernández
Leonel Fernández

Expresidente Leonel Fernández llama a fortalecer la educación universitaria

En conferencia en Santiago el expresidente expone los retos y oportunidades que la revolución tecnológica

    Expandir imagen
    Expresidente Leonel Fernández llama a fortalecer la educación universitaria
    El expresidente dominicano Leonel Fernández (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El expresidente Leonel Fernández dictó una conferencia titulada "Educación Superior e Inteligencia Artificial", durante la cual analizó los desafíos y oportunidades que la revolución tecnológica plantea para la academia y la sociedad.

    En el marco de la celebración del 40 aniversario de la fundación del recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),  expuso los ejes centrales de la educación superior:

    • Competencias educativas del siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, innovación, resiliencia, ciudadanía digital y manejo de información
    • Aplicaciones de la IA en la docencia: aprendizaje personalizado, tutoría virtual, creación de contenidos y soporte a la investigación
    • Tecnologías emergentes: realidad virtual, realidad aumentada y analítica de datos aplicadas a la educación.
    • Ética y regulación de la IA: protección de datos, transparencia, supervisión humana, equidad y sostenibilidad.
    • Perspectivas para la educación superior en la República Dominicana: reestructuración curricular, fortalecimiento del campus virtual, modernización tecnológica y promoción de la excelencia académica.
    RELACIONADAS

    Inteligencia Artificial

    Fernández hizo una reflexión sobre la evolución de la inteligencia artificial (IA), desde sus primeras concepciones en 1956 hasta su desarrollo actual con sistemas generativos como ChatGPT, Gemini y Deepseek, capaces de producir textos, imágenes, videos y sonidos.

    También abordó aplicaciones concretas en sectores como la salud, agricultura, transporte y entretenimiento, destacando el papel de asistentes virtuales y tecnologías de streaming.

    En su intervención, el exmandatario y líder del partido Fuerza del Pueblo repasó la historia de la educación superior, desde las universidades medievales hasta los campus virtuales del siglo XXI, enfatizando que las instituciones académicas enfrentan el reto de adaptarse a la sociedad del conocimiento, las tecnologías inmersivas y la inteligencia artificial.

    En el cierre de su intervención, Fernández subrayó que para garantizar universidades modernas y de calidad es fundamental fortalecer el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en lugar de debilitarlo, ya que de ello depende la capacidad del país para formar profesionales competitivos en un mundo impulsado por la innovación.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.