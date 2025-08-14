Inabie acoge resolución de Contrataciones Públicas que anula adjudicación de zapatos escolares

El director del Inabie, Víctor Castro, durante la rueda de prensa en la que habló sobre la adjudicación de contratos para adquirir zapatos. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) acogió la resolución RIC-0106-2025 de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anula parcialmente las adjudicaciones de calzados escolares, y otras disposiciones administrativas ejecutadas por la DGCP.

No obstante, el director de Inabie, Víctor Castro, deploró que el accionar de los órganos rectores haya generalizado los indicios de todo el proceso y detenido acciones esenciales para la recepción y distribución de útiles escolares a tiempo.

En ese sentido, durante una rueda de prensa llevada a cabo este jueves, Castro explicó que la institución procedió a cancelar los 25 contratos señalados por Contrataciones Públicas.

Asimismo, resaltó su colaboración en cada fase de la investigación que, propiamente había solicitado la DGCP, en aras de garantizar la legalidad de los procesos, aportando los medios de defensa y respondiendo a cada uno de los requerimientos.

La institución también se comprometió a reevaluar nueve de once empresas de calzados que fueron remitidas por la dirección en su informe, dado a conocer el pasado lunes, en vista de que dos ya fueron descalificadas por diferentes hallazgos.

A su vez, analizará la redistribución de los bienes de contratos cancelados entre las empresas validadas para garantizar la continuidad de la entrega de la utilería escolar.

La información la dio a conocer Inabie en una nota de prensa, en la que indica que Castro, recordó que había tomado la medida de cancelar a servidores públicos, entre ellos, peritos que participaron en el proceso de licitación y había suspendido la firma de los contratos de empresas señaladas, los cuales fueron anulados finalmente por la DGCP.

Procesos son perfectibles

Castro hizo 10 puntualizaciones sobre la resolución remitida por la DGCP, dentro de las que destacan que las excepcionalidades adoptadas por la institución no fueron arbitrarias, ya que beneficiaron el proceso.

Con relación a la presunta falsedad de documentos, dijo que solo una autoridad competente puede determinarla, así como los presuntos casos anticompetitivos y de conflictos de interés los cuales fueron remitidos por el Inabie a Pro-Competencia para el debido proceso.

Aseveró que todos los oferentes convocados al proceso de licitación participaron en igualdad de condiciones.

Sobre el papel que jugó el Comité de Compras, el director del Inabie aclaró que éste actuó en base a las evaluaciones de los peritos, quienes, por su función tienen fe pública.

"Los procesos en el Inabie son perfectibles y pueden ser ajustados para corregir errores" Víctor Castro director del Inabie “

El Inabie también informó que, atendiendo al mismo principio de garantizar los útiles y uniformes escolares a los estudiantes, la institución acogerá otras medidas que pueda comunicar la Dirección de Contrataciones Públicas.