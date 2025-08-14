Educación Superior presenta normativas para prácticas profesionales en el país

El ministro de Educación Superior Franklin García Fermín durante la presentación de normativas para prácticas profesionales en el país ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) presentó este jueves la Normativa para el Sistema Nacional de Prácticas y Pasantías Profesionales aprobada por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Conescyt) mediante la Resolución No. 02-2025.

El objetivo de esta norma es fortalecer la vinculación entre la formación académica y el mercado laboral. El documento establece los principios, disposiciones y criterios para la organización, supervisión y evaluación de las pasantías, tanto desde las instituciones de educación superior como desde las entidades receptoras que actúan como centros de práctica.

Durante el acto de presentación, el ministro Franklin García Fermín destacó que la medida responde a las nuevas demandas del sector productivo y del sistema educativo, garantizando coherencia con los planes de estudio y los requerimientos del mercado, informó el ministerio en una nota de prensa.

“Cuando una nación y su Gobierno quieren una educación superior de primera calidad, deben asegurarse de que la teoría y la práctica se complementen, porque de lo contrario es imposible alcanzar niveles notables de excelencia”, afirmó.

La iniciativa fue elaborada en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, de Trabajo y de Administración Pública, con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la participación de especialistas nacionales e internacionales.

“Las prácticas y pasantías profesionales son instrumentos estratégicos para potenciar las competencias aplicadas de los estudiantes y facilitar su inserción en el mercado laboral formal”, subrayó García Fermín.

Asimismo, resaltó que el documento también contribuye al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4 de la Agenda 2030, sobre educación inclusiva y de calidad.

La normativa busca fortalecer la pertinencia de la educación superior, impulsar la productividad y formar capital humano calificado, capaz de enfrentar los retos del desarrollo económico y social del país.

Educación y trabajo

Por su parte, el representante de la Unión Europea en República Dominicana Stefaan Pauwels resaltó que las prácticas profesionales fortalecen la integridad, estimulan la innovación y estrechan la relación entre academia y empresas.

Señaló que en Europa la integración entre educación y empleo es una prioridad estratégica para alinear las competencias de los egresados con las necesidades del mercado.

Manifestó: “En el caso de la Unión Europea, se ha identificado que, la educación y trabajo, como una herramienta de prioridad como política de mayor fortaleza de las competencias, debido a que, los egresados están mejor preparados y alienados con las necesidades empresariales y laborales que demandan los nuevos tiempos”.

En tanto que el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, subrayó: “Las prácticas y pasantías profesionales son un puente estratégico y vital entre el mundo académico y el empleo formal; permiten a los jóvenes aplicar conocimientos, desarrollar habilidades prácticas y obtener la experiencia laboral necesaria para una inserción exitosa”.

Agregó que es crucial fortalecer el perfil del egresado universitario, ya que la transición de la educación al trabajo influye decisivamente en la trayectoria profesional y las condiciones socioeconómicas a largo plazo.

Primer empleo

Olivares explicó que la propuesta de incluir el “Primer Empleo” en la reforma del Código de Trabajo busca enfrentar una de las principales barreras para la juventud: la falta de experiencia.

“Casi el 98% de las vacantes requieren más de un año de experiencia, lo que crea un círculo vicioso que impide a muchos jóvenes acceder a un empleo digno y formal. Por eso planteamos institucionalizar mecanismos probados como el Entrenamiento para la Inserción Laboral, que facilitan la contratación de jóvenes sin experiencia y fortalecen su desarrollo profesional”, afirmó.

El ministro de Trabajo hizo un llamado a todos los sectores productivos del país a abrir sus puertas y sus mentes a las pasantías y programas de primer empleo.

Aseguró que invertir en talento joven es una estrategia inteligente que impulsa la productividad, la innovación y asegura el relevo generacional en las organizaciones.

Misión del Mescyt

Educación Superior reiteró su misión de fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, implementando políticas, estrategias y programas orientados a impulsar los sectores que contribuyen a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible en el país.

Sobre el cumplimiento del Marco Nacional de Cualificaciones, Mescyt recordó que sus prioridades incluyen la articulación e integración de los sistemas de educación y formación, el establecimiento de rutas de aprendizaje claras a lo largo de la vida, la estandarización de los formatos de titulaciones y la transparencia de los títulos otorgados.

La institución resaltó que resulta fundamental que los distintos grupos y sectores sociales se integren de manera activa al Sistema Educativo Nacional, con el fin de crear nuevos espacios de formación, participación y colaboración que fortalezcan la educación superior en todos sus subsistemas.

Asimismo, destacó que las prácticas y pasantías profesionales que realizan los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (IES) deben estar reguladas por un marco normativo claro, que defina las relaciones entre los alumnos y los centros de práctica, garantizando una inserción formativa efectiva y en concordancia con las necesidades del mercado laboral.

Con estas disposiciones, el ministerio busca consolidar la vinculación entre la academia y los sectores productivos, asegurando que la formación universitaria esté alineada con los desafíos del desarrollo económico y social del país.