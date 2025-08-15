Regional 15 de Educación concluye la primera semana de formación docente 2025

El director de la Regional 15 de Educación, Eddy Chávez, junto a maestros durante la primera semana de formación docente 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Regional 15 del Ministerio de Educación (Minerd) concluyó la primera semana de las Jornadas Formativas de Verano 2025, bajo el lema "Innovar y Aprender".

Esta jornada tuvo como objetivo principal fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes, con miras al inicio del año escolar 2025-2026 que comenzará el próximo 25 de agosto. De acuerdo con una nota de prensa enviada por la entidad, el cierre se realizó con "gran éxito".

Durante esta semana se formó a los docentes de los niveles Inicial y Primaria, así como a los de Educación Técnico Profesional, con el propósito de reforzar sus estrategias pedagógicas y metodológicas de cara a los desafíos del nuevo año escolar.

También participaron orientadores y psicólogos escolares, con el fin de continuar brindando apoyo psicoemocional a la comunidad educativa.

Enfoque STEM

Los docentes expresaron su satisfacción por la calidad de la jornada y destacaron el enfoque en la metodología STEM (siglas en inglés de las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), valorando su aplicación práctica como herramienta clave para mejorar y ampliar los aprendizajes en las aulas.

El director de la Regional 15, Eddy Chávez Placencio, valoró positivamente la participación activa del cuerpo docente y destacó la relevancia de esta formación de verano.

"Estas jornadas formativas reafirman nuestro compromiso con una educación de calidad para todos. Formar a nuestros docentes es el camino para seguir transformando el sistema, porque educar es el reto de todos", expresó.

Asimismo, Chávez Placencio agradeció al presidente Luis Abinader por su respaldo continuo al sector educativo y reconoció el firme compromiso del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, de impulsar políticas que prioricen el desarrollo profesional del magisterio como eje clave en la transformación del sistema educativo dominicano.

Informó que la próxima semana, la jornada formativa continuará con la participación de docentes del segundo ciclo del nivel primario, del nivel secundario, del Subsistema de Educación de Jóvenes y Adultos, para seguir fortaleciendo las prácticas pedagógicas en toda la Regional 15.