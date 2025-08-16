Santiago: Regional 08 implementa Programa PASE y construye 100 aulas nuevas

Pedro Pablo Marte asegura que con estas medidas se garantiza cupo a los 175 mil estudiantes del sector público desde el 25 de agosto. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El director de la Regional 08 de Educación, Pedro Pablo Marte, anunció que el año escolar 2025-2026 iniciará el 25 de agosto con la integración de más de 100 aulas nuevas en la provincia de Santiago y la aplicación del Programa PASE, lo que permitirá garantizar espacio a todos los estudiantes.

Durante los actos conmemorativos del 162 aniversario de la Restauración de la Independencia Nacional, celebrados en el Parque Duarte, Marte detalló que las nuevas aulas ya están listas para su entrega en diferentes comunidades.

Entrega de nuevas aulas en Santiago

Las infraestructuras que se sumarán al sistema educativo incluyen: 24 aulas en el Politécnico Las Mercedes, 24 aulas en el Liceo de Jánico, 24 aulas en el Politécnico Nicolás Ureña de Navarrete, 12 aulas en Las Placetas, 22 aulas de nivel inicial en la zona de La Canela y Villa Bao.

Marte explicó que estas construcciones se agregan a otros planteles que siguen en proceso y que serán entregados después del inicio del año escolar.

Programa PASE garantiza cobertura total

El funcionario señaló que la matrícula estimada de Santiago en el sector público es de 175 mil estudiantes y en el sector privado de unos 55 mil.

Para cubrir la demanda, sobre todo en zonas como Pekín y Arroyo Hondo, se aplicará el Programa PASE, que permite acuerdos con colegios privados de calidad avalada para recibir estudiantes que no encuentren cupo en escuelas públicas.

“Con más de 100 aulas nuevas y el Programa PASE hemos garantizado que ningún niño quede fuera de las aulas al inicio del año escolar”, afirmó Pedro Pablo Marte.

Educación cívica con hora fija semanal

Marte agregó que, a partir de este año escolar, la educación cívica será impartida con una hora fija semanal en cada grado, reemplazando la transversalidad que no logró ser asumida de manera efectiva por los docentes.

El director regional aseguró que el 25 de agosto iniciará un año escolar en orden, con cupo garantizado para todos los estudiantes, nuevas aulas y una estructura curricular reforzada.