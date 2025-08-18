Abinader garantiza entrega de útiles escolares pese a suspensión parcial de procesos en el Inabie

Cada año el gobierno entrega útiles escolares gratis a los estudiantes del sistema público. ( DIARIO LIBRE )

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este lunes que se están tomando medidas de emergencia para suplir a los estudiantes con útiles escolares antes del inicio del año escolar 2025-2026, pautado para el próximo lunes 25 de agosto.

El jefe de Estado respondió a preguntas de la prensa sobre la reciente anulación de 25 contratos por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones para adquirir insumos educativos, debido a irregularidades en los procesos de licitación. Habló durante LA Semanal con la Prensa de este lunes 18 de agosto.

Esta situación fue denunciada por el exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Ramón Castro Izquierdo, quien advirtió que el 40 % de los estudiantes podría quedarse sin uniformes escolares.

Sin embargo, el mandatario aclaró que, aunque los contratos fueron anulados por no cumplir con los procedimientos establecidos, los materiales ya están disponibles y se están realizando los ajustes necesarios para su distribución.

"Eso se va a suplir porque los materiales están ahí, pero tienen que hacerse, como es la característica de este gobierno, de la mejor manera", afirmó Abinader.

Asimismo, señaló que se priorizará una entrega de emergencia que podría alcanzar al menos un 30 % de los estudiantes, especialmente en lo relativo a calzados.

Sobre las quejas de algunos sectores por la falta de aulas a pocos días del inicio del año escolar, el presidente reiteró el compromiso del Gobierno con garantizar la educación a cada estudiante.

"Los vamos a invitar a todos ustedes a que hagan un recorrido nacional para determinar cómo inicia ese año escolar", concluyó.

Cambios en la dirección del Inabie

Como parte de los recientes movimientos en el tren gubernamental, el Gobierno designó a Rafael Adolfo Pérez como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, en sustitución de Víctor Ramón Castro Izquierdo.

La designación está contenida en el decreto 461-25, dado a conocer la noche de ayer por la Presidencia de la República.

Castro Izquierdo enfrentó múltiples cuestionamientos durante su gestión, incluyendo investigaciones por supuestas irregularidades y varias suspensiones de licitaciones.

Rafael Adolfo Pérez se desempeñó previamente como director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), y fue también miembro del Gabinete de Salud.

Su llegada al Inabie se produce a pocos días del inicio del año escolar, en un momento clave para esa institución, responsable de la distribución de útiles escolares a estudiantes de todo el país.