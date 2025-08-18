Ministro de Educación se reúne con 18 regionales para afinar preparativos del año escolar
El objetivo del encuentro fue afianzar la coordinación y redoblar los esfuerzos en esta etapa previa al regreso a clases este lunes 25 de mayo
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, sostuvo este lunes una jornada de trabajo con los directores de las 18 Direcciones Regionales y 122 Distritos Educativos del sistema preuniversitario en el marco de los preparativos finales para el inicio del año escolar 2025-2026,
El objetivo del encuentro fue afianzar la coordinación y redoblar los esfuerzos en esta etapa previa al regreso a clases este lunes 25 de agosto.
"Durante el encuentro el ministro De Camps reiteró el compromiso del Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, de garantizar el derecho a una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los estudiantes del país", refiere una nota de prensa.
Minerd interviene centros escolares en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal
El Gobierno promete entregar 1,265 nuevas aulas para el inicio del año escolar
Minerd destaca que Abinader ha aumentado la tanda extendida a 1,346,455 estudiantes
Agrega que la reunión formó parte de una serie de acciones estratégicas que el Ministerio de Educación ha venido desarrollando de manera intensiva, y permitió pasar balance a los principales avances registrados durante los meses previos, entre ellos:
- La capacitación de verano de más de 124 mil docentes
- La distribución de mobiliario escolar,
- El fortalecimiento del personal educativo
- Los trabajos de adecuación de planteles.
Prioridad nacional
El ministro enfatizó que la educación es una prioridad nacional y destacó el papel clave que juegan los directores regionales y distritales como líderes operativos en los territorios, a quienes instó a actuar con firmeza para garantizar una apertura escolar organizada, segura y centrada en el bienestar estudiantil.
De Camps explicó que estos encuentros siguen fundamentalmente cuatro ejes: infraestructura y gestión de cupos, personal docente y administrativo, bienestar estudiantil, y mobiliario educativo.
El encuentro, que tuvo lugar en la sede del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) y duró varias horas, contó con la participación de los viceministros Ancell Scheker, de Servicios Técnicos y Pedagógicos, y Oscar Amargós, de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa, quienes ofrecieron detalles técnicos sobre el desarrollo de las acciones en marcha.