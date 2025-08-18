Ministro de Educación se reúne con 18 regionales para afinar preparativos del año escolar

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó la importancia de que haya una calidad educativa. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, sostuvo este lunes una jornada de trabajo con los directores de las 18 Direcciones Regionales y 122 Distritos Educativos del sistema preuniversitario en el marco de los preparativos finales para el inicio del año escolar 2025-2026,

El objetivo del encuentro fue afianzar la coordinación y redoblar los esfuerzos en esta etapa previa al regreso a clases este lunes 25 de agosto.

"Durante el encuentro el ministro De Camps reiteró el compromiso del Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, de garantizar el derecho a una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los estudiantes del país", refiere una nota de prensa.

Agrega que la reunión formó parte de una serie de acciones estratégicas que el Ministerio de Educación ha venido desarrollando de manera intensiva, y permitió pasar balance a los principales avances registrados durante los meses previos, entre ellos:

La capacitación de verano de más de 124 mil docentes

La distribución de mobiliario escolar,

El fortalecimiento del personal educativo

Los trabajos de adecuación de planteles.

"Confiamos en que el trabajo de todos ustedes y el de todos los viceministros también dará resultados. En los hombros de este equipo reposa la confianza del presidente Luis Abinader y, más aún, reposa la confianza de los millones de niños y sus padres para poder comenzar este año escolar" Luis Miguel De Camps Ministro de Educación “

Prioridad nacional

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/regionales-53d788fc.jpg (FUENTE EXTERNA)

El ministro enfatizó que la educación es una prioridad nacional y destacó el papel clave que juegan los directores regionales y distritales como líderes operativos en los territorios, a quienes instó a actuar con firmeza para garantizar una apertura escolar organizada, segura y centrada en el bienestar estudiantil.

De Camps explicó que estos encuentros siguen fundamentalmente cuatro ejes: infraestructura y gestión de cupos, personal docente y administrativo, bienestar estudiantil, y mobiliario educativo.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) y duró varias horas, contó con la participación de los viceministros Ancell Scheker, de Servicios Técnicos y Pedagógicos, y Oscar Amargós, de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa, quienes ofrecieron detalles técnicos sobre el desarrollo de las acciones en marcha.