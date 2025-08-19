La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó este martes los esfuerzos del Gobierno para garantizar el inicio del año escolar 2025-2026, pautado para el lunes 25 de agosto.

Dichas declaraciones fueron ofrecidas durante el lanzamiento del programa Talento Digital RD, donde Peña afirmó que tanto el presidente Luis Abinader como el Ministerio de Educación están comprometidos en asegurar que los estudiantes de todo el país tengan un regreso a clases sin contratiempos.

"El presidente Luis Abinader se ha personado directamente en el Ministerio de Educación para dar seguimiento a todos los preparativos para el inicio del año escolar", indicó la vicemandataria.

Además, Peña informó que hoy se llevará a cabo una reunión del Gabinete de Educación, presidida por el presidente Abinader, para abordar exclusivamente los detalles del comienzo del ciclo escolar.

Te puede interesar Ponen en funcionamiento nuevas unidades del transporte escolar en distritos de Santiago

Objetivo

La vicegobernante también subrayó que este proceso de preparación se ha llevado a cabo de manera coordinada, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes las mejores condiciones posibles para su regreso a las aulas.

"Estamos trabajando en conjunto para que todo esté listo para el 25 de agosto. Esta es una tarea que nos involucra a todos y que va más allá de un simple inicio de clases. Es la oportunidad de seguir garantizando una educación de calidad para todos los niños y jóvenes de la República Dominicana", afirmó Peña.