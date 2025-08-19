Residentes del sector Camboya y miembros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de la provincia Santiago se manifestaron este martes para exigir la terminación de la Escuela Básica Camboya, la cual, según los protestantes, lleva varios años en construcción.

El presidente de la sección A Santiago Noreste de la ADP, Amaury Ureña, denunció el abandono del proyecto e instó al Gobierno y al Ministerio de Educación a asumir su responsabilidad.

“Este es un abandono total. Llevamos años esperando y las autoridades siguen sin dar una respuesta clara”, indicó Ureña.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/whatsapp-image-2025-08-19-at-112206-am-42de1fba.jpeg Comunitarios y representantes de la ADP durante manifestación para exigir la terminación de la Escuela Básica Camboya, en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Una obra para aliviar otros centros

El profesor explicó que la escuela cuenta con 20 aulas, de las cuales más de la mitad están terminadas, pero aún no se ha completado la obra. La finalización del centro educativo es crucial para más de 400 niños de la comunidad que actualmente estudian en escuelas cercanas, muchas de ellas saturadas según la ADP.

“La obra es esencial para aliviar el hacinamiento en otras instituciones y permitir que los niños de Camboya tengan acceso a un espacio adecuado para su educación”, destacó Ureña.