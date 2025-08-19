Indotel lanza programa "Talento Digital RD" con 30 mil becas para jóvenes

La vicepresidenta Raquel Peña (centro), junto al presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara (derecha), durante el lanzamiento del programa Talento Digital RD, , que ofrecerá 30 mil becas en habilidades tecnológicas. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó este martes sobre el lanzamiento del programa Talento Digital RD, una iniciativa que otorgará 30 mil becas para formación en habilidades digitales intermedias y avanzadas.

El lanzamiento fue encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien destacó que esta iniciativa representa un compromiso del Gobierno con la juventud y el desarrollo nacional.

"Desde el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, hemos reafirmado nuestro compromiso de garantizar que cada joven dominicano y dominicana encuentre en la educación la oportunidad de forjar su vida con esperanza y de aportar al desarrollo del país", expresó Peña.

La vicemandataria señaló que al iniciar esta gestión, el país contaba con 5 mil becas en áreas de Ciencia, Tecnología y Matemáticas, por lo que en el primer mandato, la cifra se duplicó a 10 mil.

Formación

El presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, resaltó que Talento Digital RD es una plataforma para impulsar la transformación digital en el país y contribuyendo a que el país avance hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y la competitividad global.

"Estas 30 mil becas representan un paso firme hacia la construcción de un ecosistema digital más competitivo, inclusivo y sostenible, con talento local preparado para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del futuro digital", afirmó Gómez Mazara.

El programa está dirigido a personas con conocimientos digitales básicos que deseen mejorar su perfil profesional o emprender utilizando herramientas tecnológicas.

La formación del programa se realizará bajo la metodología Bootcamp, un modelo intensivo e inmersivo, orientado a que los participantes adquieran competencias necesarias en corto tiempo. El proceso se divide en dos rutas principales:

Ruta de empleabilidad, orientando a fortalecer el perfil profesional, incrementar la empleabilidad y facilitar el acceso a vacantes del sector real

Ruta de emprendimiento, diseñada para potenciar ideas de negocio, fomentar la innovación y apoyar la creación de empresas en entornos digitales

Las rutas tendrán el acompañamiento constante de expertos del sector, asegurando que los participantes cuenten con el apoyo necesario para aplicar lo aprendido en su vida profesional o proyecto de emprendimiento.

Alianzas y alcance

Talento Digital RD es parte del Programa para Mejorar la Conectividad para la Transformación Digital en República Dominicana y se ejecuta en alianza con Cymetria y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este proyecto también complementa otras acciones previas, como las 500 becas otorgadas por Indotel a estudiantes de escuelas públicas en la primera edición del Premio al Mérito Estudiantil en disciplinas STEM.

Los interesados en aplicar pueden consultar más información y registrarse en la página oficial: www.talentodigital.gob.do