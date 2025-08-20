Faprouasd comienza paro general de docencia en la UASD

La decisión fue adoptada durante una asamblea general celebrada en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades, donde el gremio docente acordó suspender la docencia en la UASD hasta nuevo aviso. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) anunció este miércoles un paro general de inmediato en docencia en todos los recintos, centros y subcentros de la UASD en demanda de una serie de reivindicaciones laborales.

El paro entró en vigencia a las 2:00 de la tarde de este miércoles. El gremio no especificó hasta cuándo será la interrupción de las clases.

El semestre 2025-20 de la academia comenzó este 18 de agosto. Ese día, el rector Editrudis Beltrán dio la bienvenida a los estudiantes.

La decisión fue adoptada durante una asamblea general celebrada en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades, donde el gremio docente acordó suspender la docencia hasta nuevo aviso, conforme a un comunicado del gremio colgado en sus redes sociales.

Las demandas

Faprouasd exige el cumplimiento del aumento del 30 % en la indexación salarial, aprobado mediante resolución del Consejo Universitario, que aún no ha sido ejecutado.

Reclame el nombramiento inmediato de los profesores que ganaron concursos y que, según afirman, han impartido docencia por años sin ser formalmente designados.

Que el Consejo Universitario ejerza su rol como el máximo órgano de gobierno de la universidad.

Pronunciamiento del consejo Universitario sobre los riesgos y peligros que amenazan a la UASD por el proyecto de fusión del Mescyt y el Minerd

Denuncian

Asimismo, la federación denunció que el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo presuntamente intenta debilitar y desarticular la organización mediante represalias.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a los empleados administrativos a sumarse a sus reclamos y otorgó plenos poderes al Comité Ejecutivo Nacional para dirigir y coordinar las acciones del paro.