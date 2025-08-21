Faprouasd paraliza la docencia parcialmente; algunos profesores imparten clases

El presidente de Faprouasd, Pastor de la Rosa, advierte que mantendrán el paro de labores hasta que la UASD responda a las demandas de los docentes. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Un ambiente de confusión se vivió este jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), luego de que la Federación de Asociaciones de Profesores (Faprouasd) iniciara un paro general de docencia virtual y presencial.

El paro entró en vigencia el miércoles a las 2:00 de la tarde, días después del inicio del semestre iniciado el 18 de agosto.

Durante un recorrido por las facultades, los estudiantes expresaron que asistieron a la universidad para comprobar si tenían clases, pues en la mayoría de los casos no recibieron aviso previo de sus maestros.

Diario Libre presenció que algunos docentes optaron por mantener la enseñanza en las aulas, mientras que otros docentes faltaron y no informaron a sus estudiantes.

Según el presidente de Faprouasd, Pastor de la Rosa, la UASD no ha respondido a las demandas de los docentes y se mantienen firmes hasta que el actual rector, Editrudis Beltrán, cumpla con lo prometido. Además, informó que el paro general seguirá hasta que se cumplan las demandas.

Demandas