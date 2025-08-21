García Fermín sobre paro de docencia en la UASD: "Los maestros tienen derecho a manifestarse"

Ministro de Educación Superior Franklin García Fermín, quien dijo que aún no se tiene la versión definitiva del proyecto de fusión Minerd-Mescyt. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

A propósito de la paralización de la docencia llevada a cabo por los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en reclamo de un aumento salarial y en protesta a la fusión de los ministerios de Educación, con el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, recalcó que los maestros tienen derecho a manifestarse, siempre y cuando respeten la ley.

Previo al inicio del Congreso Internacional sobre Educación Superior, el titular del Mescyt explicó que aún no dispone del proyecto de ley definitivo sobre la fusión de las dos instituciones, ya que este se mantiene en discusión.

"La propuesta se está debatiendo; estamos esperando la versión final para que los distintos sectores universitarios, como la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), puedan expresarse con toda libertad y que de ahí surja lo mejor", expresó.

El ministro agregó que el objetivo de la fusión es adoptar lo más conveniente para el país y para la educación superior: "Esa es la parte que nos corresponde y por la cual debemos velar".

Opinión de ADRU

Sobre la posible fusión, el rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) y miembro de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, manifestó su preocupación por el impacto que podría tener en el ámbito de la investigación.

Indicó que en el país ha habido un evidente crecimiento en materia educativa y de investigación, por lo que considera fundamental definir no solo el financiamiento de esos proyectos, sino también quién dirigirá la institución resultante de la fusión.

Asimismo, señaló que se espera que el proceso garantice la gobernanza, la calidad, la acreditación y, sobre todo, la autonomía de las universidades.

De su lado, la presidenta de la ADRU, Odile Camilo Vincent, opinó que, en caso de llevarse a cabo, la fusión debe preservar la gobernanza y la autonomía universitaria, así como el modelo de ciencia y tecnología que actualmente gestiona el Mescyt.

Advirtió que es vital no retroceder en los avances logrados por las instituciones de educación superior (IES) en materia de innovación. También indicó que el sector universitario se mantiene a la espera de la versión final del proyecto de ley para emitir una posición más acabada.

Congreso de Educación

El Congreso Internacional sobre Educación Superior tuvo como tema central "Educación Superior y Sostenibilidad: Nuevos Paradigmas para la Responsabilidad Social y Ambiental" y contó con la participación de 30 universidades de todo el país.

El evento se celebró en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), donde se abrió un espacio de reflexión, diálogo y acción colectiva frente a los retos y oportunidades que enfrenta la educación superior en su transición hacia modelos más sostenibles, inclusivos y responsables.

La conferencia magistral estuvo a cargo del Dr. François Vallaeys, experto internacional en Responsabilidad Social Universitaria, quien abordó los desafíos y nuevas perspectivas en la integración de la sostenibilidad en la educación superior.