Ministro de Educación se reúne con asociación de padres y le garantiza un buen retorno a clases

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, sostuvo este jueves un encuentro con representantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) de todo el país, en el que se acordó garantizar un regreso a clases organizado, inclusivo y centrado en la calidad de los aprendizajes.

Durante el encuentro, De Camps reconoció y agradeció el esfuerzo de los padres y madres convocados para apoyar la preparación del año escolar 2025-2026, que comenzará el próximo lunes 25 de agosto.

Una nota de prensa de la entidad sobre el encuentro dice que el ministro subrayó la importancia del acompañamiento familiar en el proceso formativo de los estudiantes y reiteró el compromiso institucional de concluir obras educativas en todo el territorio nacional, con el fin de asegurar que ningún niño quede fuera de las aulas.

Los ejes fundamentales

De Camps explicó que las acciones implementadas por la cartera educativa de cara al inicio del año lectivo se han estructurado en cuatro ejes principales:

Disponibilidad de cupos e infraestructura

Personal docente y administrativo

Provisión de materiales didácticos

Tecnológicos, y bienestar estudiantil

"Estos son los ejes centrales en los que hemos concentrado los esfuerzos para asegurar que cada estudiante encuentre las condiciones necesarias en el nuevo año escolar" Luis Miguel De Camps Titular del Minerd “

Recordó que en las últimas semanas el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó tres reuniones consecutivas en la sede del ministerio con la Comisión de Inicio del Año Escolar, en las que se presentaron los avances logrados tanto por el Minerd como por los distintos actores del sistema socioeducativo.

Asimismo, el presidente de la APMAE, Jaime Tolentino, ratificó la disposición de la organización de trabajar junto al Minerd para fortalecer la participación comunitaria en las escuelas y contribuir a una educación más equitativa y con mayores oportunidades para todos los estudiantes.

Tolentino llamó a las familias a integrarse activamente y acompañar a sus hijos el próximo lunes al inicio del año escolar, al destacar que la herencia más valiosa que podemos dejar a nuestros hijos es la educación: en valores y principios desde el hogar, y en conocimientos desde la escuela.

Asistentes En la actividad participaron, además, la directora de Gestión Humana, Wendolin Federico de Gamundi; la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker; el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D´Oléo; el viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, Rolando Reyes, y el viceministro de Gestión Administrativa, Julio Cordero.